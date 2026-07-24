Αστέρας Aktor: Κινείται για τον Μπρόρσον του ΑΠΟΕΛ

Για τον στόπερ Φρανζ Μπρόρσον ενδιαφέρεται ο Αστέρας Aktor, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Κύπρο.

Παίκτη για το κέντρο της άμυνας αναζητά ο Αστέρας Aktor και στα υπόψη βρίσκεται ο Φρανζ Μπρόρσον του ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα kerkida.net, οι Αρκάδες ενδιαφέρονται για τον 30χρονο Σουηδό στόπερ, ο οποίος δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Νίκου Παπαδόπουλου.

Εξάλλου, ο Μπρόρσον δεν αποτελεί μια κίνηση ρίσκου, καθώς έχει αγωνιστεί και στον Ατρόμητο, γνωρίζοντας καλά το ελληνικό πρωτάθλημα. Ακόμα έχει παίξει σε Μάλμε, Έσμπιεργκ, Άρη Λεμεσού, ενώ έχει υπάρξει και διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Η υπόθεσή του δεν είναι απλή, καθώς έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο και προς το παρόν συμμετέχει στην προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ.