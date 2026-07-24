Η Φενέρμπαχτσε «τινάζει τη μπάνκα» για Λεάο και ανοίγει την πόρτα της Μίλαν στον Καρέτσα

Oι διοικούντες την Φενέρμπαχτσε έχουν καταθέσει μία εξωφρενική πρόταση στη Μίλαν για τον Ραφαέλ Λεάο και είναι έτοιμοι να ανοίξουν το δρόμο του Κωνσταντίνου Καρέτσα στους «Ροσονέρι».

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «La Gazzetta dello Sport», οι διοικούντες την Φενέρμπαχτσε έχουν καταθέσει μία... εξωφρενική πρόταση στον Ραφαέλ Λεάο, ο οποίος βρίσκεται στο «στόχαστρο» αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, ο τουρκικός σύλλογος προσφέρει 50 εκατομμύρια ευρώ στην Μίλαν για την απόκτηση του Πορτογάλου επιθετικού, στον οποίο δίνει για πενταετές συμβόλαιο, οκτώ εκατομμύρια σε ετήσια βάση και επιπλέον 1,5 εκατομμύρια ευρώ εάν κάνει 20 συμμετοχές, 1,5 εκατομμύρια ευρώ εάν πετύχει 15 γκολ και επιπλέον ένα εκατομμύριο ευρώ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Μετά τους Γκρίνγουντ (40 εκατομμύρια ευρώ), Μουρίκι (18 εκατομμύρια ευρώ) και Ακέ (9 εκατομμύρια ευρώ), το μεταγραφικό «παζάρι» της Φενέρμπαχτσε συνεχίζεται και σε περίπτωση απόκτησης του Λεάο από τη Μίλαν, θα ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα από τους «Ροσονέρι».

Υπενθυμίζεται, ότι ο 18χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των ιθυνόντων της Μίλαν, ενώ η Γκενκ αξιώνει 40 εκατομμύρια ευρώ για τον παραχωρήσει.