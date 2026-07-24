Νοκ άουτ ο Μίτροβιτς για τη Σερβία – Χάνει το παιχνίδι με την Ελλάδα (pic)

Ο Αλεξάνταρ Μίτροβιτς τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για διάστημα δύο έως τριών μηνών και δεν θα δώσει το παρών στην αναμέτρηση με την Ελλάδα για το Nations League, που είναι προγραμματισμένη για τις 24 Σεπτεμβρίου στο Βελιγράδι.

Με μία πολύ σημαντική απουσία θα παραταχθεί η Σερβία απέναντι στην Ελλάδα στην πρεμιέρα του Nations League. Ο Αλεξάνταρ Μίτροβιτς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Αλ Ραγιάν και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του συλλόγου, υπέστη κάκωση του έσω πλαγίου συνδέσμου στο αριστερό γόνατο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία που θα κυμανθεί από δύο έως τρεις μήνες, γεγονός που τον θέτει εκτός για την αναμέτρηση με την Ελλάδα στις 24 Σεπτεμβρίου, με τον 30χρονο επιθετικό να ακολουθεί ήδη πρόγραμμα θεραπείας και αποκατάστασης υπό την επίβλεψη της ιατρικής ομάδας του συλλόγου από το Κατάρ.