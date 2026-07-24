Στον Προμηθέα ως ασίσταντ κόουτς ο Τσόχλας

Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την πρόσληψη του Απόλλωνα Τσόχλα ως ασίσταντ κόουτς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Απόλλωνα Τσόχλα, ο οποίος θα πλαισιώσει τους Γιώργο Βόβορα, Μιχάλη Μιχελάκο και Γιάννη Ντάγιο, στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Ο Απόλλων Τσόχλας γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου του 1983 και ακολούθησε μια μακρά πορεία στον χώρο του μπάσκετ ως παίκτης, με πολυετή παρουσία στο πρωτάθλημα της Α1. Αγωνίστηκε στα ξεκινήματα της καριέρας του στον Άρη Γλυφάδας, τον Κεφαλληνιακό και τον Δούκα, πρώτη του ομάδα στα μεγάλα σαλόνια ήταν για μια τετραετία το Ρέθυμνο (2009-2013), ενώ ύστερα έπαιξε για άλλα επτά χρόνια με επιτυχία στον ΠΑΟΚ (2013-2020). Ακολούθησε η παρουσία του σε Ολυμπιακό Β’, Τρίτωνα, Μεγαρίδα και Μίλωνα, ενώ μετά το φινάλε της καριέρας του ακολούθησε τον δρόμο της προπονητικής. Την περσινή σεζόν ήταν μέλος του coaching staff του Πανιωνίου στο πρωτάθλημα της GBL και πλέον αποτελεί τον νέο assistant coach της ομάδας μας

Καλωσορίζουμε τον Απόλλωνα Τσόχλα στην οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες».