Ξεκάθαρο φαβορί ο ΠΑΟΚ - Τι συμβαίνει με τα ζευγάρια που τον απασχολούν

Στο 90% κυμαίνεται πλέον η πρόκριση του ΠΑΟΚ απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου μετά τη νίκη στην Πολωνία - Πως κυλούν τα δύο ζευγάρια που απασχολούν τους ασπρόμαυρους.

Με το δεξί ξεκίνησε τις φετινές υποχρεώσεις του ο Δικέφαλος, καθώς επικράτησε στο Λούμπλιν της Πολωνίας με 2-3 της τυπικά γηπεδούχου Ντιναμό, αυξάνοντας κατακόρυφα τις πιθανότητες πρόκρισής του.

Μία πρόκριση που δίνει μεγάλη «ανάσα» στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι αν προκριθούν θα ψάχνουν μία ακόμα, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν την ευρωπαϊκή τους παρουσία τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα.

Οι νέες ασπρόμαυρες πιθανότητες

Μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως η ομάδα του Αλέσιο Λίσι έδειξε με το καλησπέρα χαρακτήρα, παίρνοντας προβάδισμα δύο γκολ μετά το 1-3 και παρότι οι Ουκρανοί προηγήθηκαν, ένα σκορ που θα έδινε ακόμα περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης στους Θεσσαλονικείς. Εν τέλει, το 2-3 δίνει «καθαρό» προβάδισμα στον ΠΑΟΚ, με τη ρεβάνς στην Τούμπα να διεξάγεται την προσεχή Πέμπτη (30/7 20:45) και τους ασπρόμαυρους να θέλουν να τσεκάρουν το εισιτήριό τους για τον 3ο προκριματικό του Europa League.

Κατά 23% αύξησε τις πιθανότητες πρόκρισης λοιπόν ο ΠΑΟΚ, καθώς πριν το ματς η πρόκριση κυμαινόταν στο 67%, ενώ τώρα «παίζει» στο 90%, κάτι που φανερώνει και το μεγάλο πλεονέκτημα μετά την σπουδαία εκτός έδρας νίκη.

Μάλιστα, οι Θεσσαλονικείς είναι το δεύτερο μεγαλύτερο φαβορί αυτή τη στιγμή για να προκριθεί από τον 2ο στον 3ο προκριματικό της διοργάνωσης, μετά τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία με το 0-5 στην έδρα της Σερίφ, έκανε τυπική διαδικασία τον επαναληπτικό στη Γεωργία.

Τι συμβαίνει στα ζευγάρια που τον απασχολούν

Παραμένει όμως «θολό» το τοπίο στα άλλα δύο ζευγάρια που απασχολούν τον Δικέφαλο. Η Καραμπάγκ δεν κατάφερε να διασπάσει την άμυνα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Μπακού και το 0-0 άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς. Παρόλα αυτά οι Αζέροι παραμένουν ακόμα φαβορί (61%) για την πρόκριση, με την πρόκριση των Βούλγαρων να κυμαίνεται στο 39% αντίστοιχα.

Κάτι που δείχνει και την ποιοτική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, καθώς η Καραμπάγκ παραμένει ικανή να φύγει με το διπλό και την πρόκριση από την Σόφια της Βουλγαρίας.

Ισορροπημένο παρέμεινε και το Χάμαρμπι - Άντερλεχτ. Οι Βέλγοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία να φύγουν με το διπλό από τη Στοκχόλμη, καθώς η Χάμαρμπι ισοφάρισε στο 89ο λεπτό με τον Αντζέι, δίνοντας άλλα δεδομένα στο ζευγάρι. Η έδρα των Βρυξελλών δίνει ένα μεγαλύτερο προβάδισμα στους παίκτες της Άντερλεχτ (59%), το οποίο ισορροπείται από την αγωνιστική ετοιμότητα της Χάμαρμπι (41%).

Υπενθυμίζεται πως στην περίπτωση που ο ΠΑΟΚ προκριθεί επί της Ντιναμό Κιέβου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ, ενώ αν γνωρίσει τον αποκλεισμό θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Καραμπάγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας στον 3ο προκριματικό του Conference League.

