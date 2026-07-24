Ο Τιναλίνι παραμένει στον Πανσερραϊκό! (pic)

Ο Φρανσίσκο Τιναλίνι θα συνεχίσει την καριέρα του στον Πανσερραϊκό, με τα «Λιοντάρια» να ανακοινώνουν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Ουρουγουανό τερματοφύλακα.

Κάτοικος Σερρών θα συνεχίσει να είναι ο Φρανσίσκο Τιναλίνι, με τον Πανσερραϊκό να ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ουρουγουανό τερματοφύλακα. Ο 27χρονος «πορτιέρο» θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την εστία των «Λιονταριών», στην προσπάθεια της ομάδας να επιστρέψει στην Super League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Francisco Tinaglini, ο οποίος θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος και να υπερασπίζεται την εστία μας, στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Ο Cisco είναι γεννημένος στις 09/11/1998 και έχει ύψος 1.90. Αποκτήθηκε πέρυσι από την Μοντεβιδέο Σίτι και κατάφερε να ξεχωρίσει έχοντας 30 συμμετοχές, 5 clean sheet, ενώ αναδείχθηκε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες επεμβάσεις στην Super League.

Έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην River Plate Montevideo, στην Club Oriental, στην CA Athenas και για μικρό χρονικό διάστημα στην Αργεντινή με την Atletico San Martin.

Ήταν βασικό στέλεχος σε όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ουρουγουάης και το 2017 κατέκτησε το Copa America U20.

Σίσκο, καλή επιτυχία!