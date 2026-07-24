Βρούτσης: «Η Ελλάδα πρέπει να γίνει το κέντρο του Παγκόσμιου Αθλητισμού»

Ο Γιάννης Βρούτσης μίλησε για την επιστροφή του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου του Σχοινιά στο Υπουργείο Αθλητισμού και αναφέρθηκε στο όραμά του για την ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνές κέντρο αθλητισμού και αθλητικού τουρισμού.

Το εμβληματικό Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο στον Σχοινιά, πέρασε στο Υπουργείο Αθλητισμού. Μετά τις συντονισμένες προσπάθειες της ΕΟΕ και της Kυβέρνησης το Κωπηλατοδρόμιο εκσυγχρονίζεται και θα συνεχίσει να βελτιώνεται ώστε να είναι έτοιμο για να φιλοξενήσει, εκτός από εγχώριες, και μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, παραχώρησε συνέντευξη στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και αναφέρθηκε στη σημασία της επιστροφής της εμβληματικής Ολυμπιακής εγκατάστασης στη διαχείριση του Υπουργείου Αθλητισμού, στις παρεμβάσεις της Πολιτείας για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών και των Ομοσπονδιών, καθώς και στο όραμα για την ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνές κέντρο αθλητισμού και αθλητικού τουρισμού.

Αναλυτικά, η συνέντευξη του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση στο ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΕΡ: κ.Υπουργέ, βρισκόμαστε σε μία ακόμη σημαντική ημέρα για τον ελληνικό αθλητισμό, καθώς βλέπουμε ένα στολίδι των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 να αναγεννάται. Πείτε μας καταρχάς τα δικά σας συναισθήματα, καθώς βρεθήκατε σήμερα δίπλα σε Ολυμπιονίκες, αθλητές που έχουν δοξάσει τη χώρα μας, αλλά και νέους αθλητές, στους οποίους ουσιαστικά παραδίδετε ένα αναβαθμισμένο κωπηλατοδρόμιο, ώστε να μπορούν να προπονούνται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις.

«Η επαφή μου με τους αθλητές και τους Ολυμπιονίκες μας είναι διαρκής και, ως εκ τούτου, για μένα ήταν μια γνώριμη διαδικασία να συναντιέμαι μαζί τους. Το σημαντικό, όμως, και αυτό που μας γέμισε όλους με συγκίνηση αλλά και περηφάνια, είναι ότι αυτή η τεράστια, εμβληματική Ολυμπιακή εγκατάσταση, το Κωπηλατοδρόμιο των 2.000 στρεμμάτων, για πολλά χρόνια ήταν εγκαταλελειμμένο και απομονωμένο. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε να βγάζει Πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες.

Τα παιδιά πάλευαν ουσιαστικά μόνα τους, με τις προσπάθειες που έκανε διαχρονικά και το Υπουργείο Αθλητισμού για να τα στηρίξει, όχι όμως στον βαθμό που θα μπορούσε, γιατί το Κωπηλατοδρόμιο δεν ανήκε στην αρμοδιότητά του.

Είναι, λοιπόν, μια ιστορική ημέρα για τον ελληνικό αθλητισμό. Επιστρέφει μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές αθλητικές εγκαταστάσεις στον φυσικό της χώρο, στο Υπουργείο Αθλητισμού. Όλοι αυτοί οι αθλητές θα έχουν μια διαφορετική θαλπωρή. Εντάσσονται πλέον στην οικογένεια και στην αγκαλιά του Υπουργείου Αθλητισμού και όλα θα είναι πολύ καλύτερα. Το Κωπηλατοδρόμιο στην Τελετή παράδοσης πλημμύρισε όχι από νερό, αλλά από κόσμο, αγάπη, συναισθήματα και αθλητές. Και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους και χαρούμενους».

ΕΡ: Βρισκόμαστε σε προολυμπιακή περίοδο και εδώ και αρκετό καιρό έχετε προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις για τη στήριξη τόσο των αθλητών όσο και των αθλητικών Ομοσπονδιών. Αυξήθηκαν οι επιχορηγήσεις των Ομοσπονδιών με αντικειμενικά κριτήρια, ενώ υπάρχει συνεχής ενίσχυση των αθλητών. Αυτό δείχνει ότι η Πολιτεία στηρίζει έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό;

«Κοιτάξτε, πιστεύω ότι όλες οι Κυβερνήσεις διαχρονικά θέλουν να στηρίξουν τον αθλητισμό. Άλλωστε, ο αθλητισμός δεν έχει ιδεολογικό ή κομματικό πρόσημο. Ο αθλητισμός χτίζει γέφυρες μεταξύ των κοινωνιών και δημιουργεί ένα καλύτερο μέλλον μέσα από τις αξίες που μεταδίδει στις επόμενες γενιές. Πρέπει όμως να πούμε και το εξής: η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέδειξε έμπρακτα τη στήριξή της, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και χρηματοδότησης. Σήμερα υλοποιούμε 500 αθλητικά έργα σε όλη την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο αθλητικό εργοτάξιο. Παράλληλα, από το 2022 και μετά, υπάρχει μια πρωτοφανής αύξηση της χρηματοδότησης του αθλητισμού κατά 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάτι που δεν υπήρχε πριν. Πρόκειται για μια σημαντική ενίσχυση που αφορά τα 6.451 αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία της χώρας. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο φιλοαθλητικές κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης.»

ΕΡ: Πιστεύετε ότι έχει έρθει η ώρα η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κέντρο αθλητικού τουρισμού, με ακόμη περισσότερες μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τη χώρα να φιλοξενεί σημαντικά αθλητικά γεγονότα σε πολλά αθλήματα;

«Να το πάω λίγο παραπέρα. Αυτό το λένε όλοι. Το θέλει κάθε πολίτης, κάθε Υπουργός και κάθε Κυβέρνηση σε κάθε χώρα. Εγώ, όμως, θα το πάω ένα βήμα πιο πέρα. Γιατί η Ελλάδα πρέπει να γίνει το κέντρο του παγκόσμιου αθλητισμού. Και πρέπει να γίνει γιατί εδώ γεννήθηκε ο αθλητισμός.Είμαστε η χώρα που γέννησε τον αθλητισμό. Αν εμείς, αυτή η γενιά, δεν αξιοποιήσουμε αυτό το μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα, τότε ποιος θα το κάνει; Ποια άλλη χώρα είναι καταλληλότερη από την Ελλάδα για να αναδείξει τον αθλητισμό που γεννήθηκε στον τόπο της; Πρέπει να είμαστε περήφανοι γι’ αυτό. Μακάρι, λοιπόν, η Ελλάδα να γίνει το κέντρο του παγκόσμιου αθλητισμού, γιατί είναι η χώρα που τον γέννησε.»