Έριχναν κατηγορούμενους στα μαλακά : «Πειραγμένες» ιατροδικαστικές για ανθρωποκτονία, βιασμό και ναρκωτικά

Μια πολύκροτη υπόθεση με κατηγορίες για αστυνομική βία, μία ένοπλη επίθεση πολίτη σε αστυνομικούς, βιασμός, θανατηφόρα τροχαία, εργατικό δυστύχημα, ναρκωτικά.

Οκτώ περιπτώσεις αλλοίωσης αποτελεσμάτων σε ιατροδικαστικές εξετάσεις φέρεται να διαπίστωσαν τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, που εξετάζουν την παράνομη δραστηριότητα ιατροδικαστή με έδρα τα Χανιά και γνωστού τοξικολόγου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σύμφωνα με την έρευνα της Ασφάλειας, οι "πειραγμένες" εξετάσεις, φέρεται να "έριχναν στα… μαλακά" κατηγορούμενους σε σειρά από δικογραφίες, ενώ εμφάνιζαν ακόμα και διακινητές ναρκωτικών ως... χρήστες με πιστοποιητικά τοξικοεξάρτησης.

Ανάμεσα στις οκτώ υποθέσεις, είναι και ο θάνατος του 58χρονου Κωνσταντίνου Μανιουδάκη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον Αποκόρωνα Χανίων το 2023. Για την υπόθεση με βάσει την ιατροδικαστική έκθεση είχαν κατηγορηθεί τέσσερις αστυνομικοί για ανθρωποκτονία, οι οποίοι τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σε βάρος τους ιατροδικαστή και του τοξικολόγου ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας στον Ανακριτή.

Ο πιστολέρο

Ανάμεσα στις ελεγχόμενες εκθέσεις του ιατροδικαστή που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι και η ένοπλη επίθεση 50χρονου άνδρα σε αστυνομικούς των Τ.Α.Ε. Αποκορώνου στις Βρύσες Χανίων το Μάρτιο του 2015. Τότε, δυο μέλη του κλιμακίου επιχειρούσαν να κάνουν έλεγχο στο αυτοκίνητο ενός 23χρονου όταν δέχτηκαν βροχή πυροβολισμών από τον πατέρα του.

Ο δράστης στη θέα του ελέγχου ανέπτυξε ταχύτητα με το αυτοκίνητο του, εμβόλισε τα περιπολικά, καλύφθηκε πίσω από το όχημα του και άνοιξε πυρ με καραμπίνα τραυματίζοντας τον ένα αστυνομικό στο κεφάλι και το δεύτερο στα πόδια. "Ήθελε να τους αποτελειώσει, πυροβολούσε στο ψαχνό", ανέφεραν χαρακτηριστικά αυτόπτες μάρτυρες.

Οι υπόλοιπες περιπτώσεις

Οι δύο επιστήμονες κατηγορούνται ότι έλαβαν χρήματα για σύνταξη ψευδούς έκθεσης σε συνολικά οκτώ περιπτώσεις. Ο τοξικολόγος, συνδέεται με βάσει τα ευρήματα της δικογραφίας με αλλοιώσεις αποτελεσμάτων για ένα θανατηφόρο τροχαίο και δύο υποθέσεις ναρκωτικών.

Ο ιατροδικαστής, εκτός από το θάνατο του Μανιουδάκη και την ένοπλη συμπολοκή, κατηγορείται ότι έλαβε χρήματα από οικογένεια για την σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης σε εργατικό δυστύχημα, αλλά και για ψευδείς γνωματεύσεις σε τροχαίο δυστύχημα και σε υπόθεση βιασμού 19χρονου από φιλικό περιβάλλον του πατέρα του.

Εκτός από τους δύο συλληφθέντες, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της Ασφάλειας, προσήχθησαν ακόμα τρία άτομα, μεταξύ των οποίων ένας υπάλληλος σε εργαστήριο τοξικολογίας και ένας δικηγόρος ο οποίος είχε χειριστεί υποθέσεις που αφορούσαν τοξικοεξαρτημένους. Η αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ., αναμένεται να εξετάσει σειρά από φακέλους παλαιότερων υποθέσεων προκειμένου να εξακριβωθεί εάν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ενδεχόμενη "αλλοίωση".

Σε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν κρίσιμα στοιχεία, τα κλιμάκια της Ασφάλειας προχώρησαν σε σειρά από έρευνες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους. Εκτός από τους δύο συλληφθέντες στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων περιλαμβάνεται διψήφιος αριθμός ατόμων.

Η εγκληματική δράση αποκαλύφθηκε κατά τις ακροάσεις από τον "κοριό" της ΕΛ.ΑΣ. για την εξάρθρωση της αποκαλούμενης "Μαφίας των Χανίων" τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται αν ένας από τους κατηγορούμενους για τη συγκεκριμένη υπόθεση, έλαβε πιστοποιητικό τοξικομανίας πληρώντας χρηματικό αντίτιμο.

"Και οι δύο δεν μπορούν να καταλάβουν για πιο λόγο κατηγορούνται. Η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι η παθητική δωροδοκία", ανέφερε σε σύντομη δήλωσή του ο Εμμανουήλ Σαββόπουλος, δικηγόρος του τοξικολόγου που έχει ως έδρα το Ηράκλειο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο ιατροδικαστής, όσο και ο καθηγητής τοξικολογίας, πρόκειται για πρόσωπα γνωστά στην τοπική κοινωνία με σημαντική επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή στους τομείς τους.

Πηγή: thetoc.gr