Προπονητής Ντιναμό Κιέβου: «Είδαμε την ποιότητα του ΠΑΟΚ»

Αισιόδοξος παρά την ήττα της ομάδας του, εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο προπονητής της Ντιναμό Κιέβου, Ίγκορ Κόστιουκ, ο οποίος σχολίασε την ποιότητα του ΠΑΟΚ.

«Ο ΠΑΟΚ είναι μια έμπειρη ομάδα και το είδαμε αυτό. Τέτοιες ομάδες διαθέτουν υψηλό επίπεδο ποιότητας και μας τιμώρησαν για τα λάθη που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός τεχνικός, που φάνηκε αισιόδοξος ενόψει της ρεβάνς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

- Ήταν το πρώτο ημίχρονο μιας διπλής αναμέτρησης. Με το σκορ στο 3-2, ποιες θεωρείτε πως είναι οι πιθανότητες της Ντιναμό για τη ρεβάνς;

«Ο ΠΑΟΚ είναι μια έμπειρη ομάδα και το είδαμε αυτό. Τέτοιες ομάδες διαθέτουν υψηλό επίπεδο ποιότητας και μας τιμώρησαν για τα λάθη που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Δεχθήκαμε δύο γκολ, παρότι προηγηθήκαμε. Αυτά τα λάθη επηρέασαν κάπως και την ψυχολογία της ομάδας. Μετά την ανάπαυλα όμως ισορροπήσαμε το παιχνίδι, είχαμε την υπεροχή και θα μπορούσαμε να πετύχουμε κι άλλα γκολ. Βάλαμε ένα, δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Πιστεύω ότι έχουμε πιθανότητες. Θα προετοιμαστούμε για τη ρεβάνς, γιατί αυτή η ομάδα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Όσα είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο μας δίνουν λόγους για αισιοδοξία».

- Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η ομάδα;

«Φυσικά γνωρίζουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να οργανώσουμε καλύτερα το παιχνίδι μας και να αποφύγουμε τα λάθη. Σήμερα κάναμε πολλά, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, χάνοντας την μπάλα σε απλές καταστάσεις. Πιστεύω ότι μπορούμε να το διορθώσουμε και να παρουσιαστούμε πιο σταθεροί αμυντικά. Πρέπει να αποφεύγουμε τέτοια λάθη, να αντιδρούμε πιο γρήγορα όταν χάνουμε την κατοχή και να αναδιοργανωνόμαστε άμεσα. Επιθετικά θεωρώ ότι έχουμε δυνατότητες και θα κάνουμε κάποιες αλλαγές. Στο πρώτο μέρος δεν ήμασταν αρκετά επιθετικοί, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο αντίπαλος κυκλοφορούσε καλά την μπάλα και είχε σωστή οργάνωση. Έχουμε πιθανότητες, θα προετοιμαστούμε και θα δώσουμε τα πάντα για τη νίκη».

- Στα τελευταία 30 λεπτά η Ντιναμό είχε τον απόλυτο έλεγχο και την πρωτοβουλία. Τι εμπόδισε την ομάδα να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της και να ισοφαρίσει;

«Η αποτελεσματικότητα στις τελικές προσπάθειες ήταν αυτό που μας στέρησε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλάξαμε λίγο τη διάταξή μας. Σχεδιάζαμε να το κάνουμε ακόμη και πριν από το παιχνίδι, όμως σήμερα μας πρόδωσε η τελική προσπάθεια».

- Στο αριστερό άκρο της επίθεσης αγωνίστηκε ο Γκερέρο. Πόσο ικανοποιημένος είστε από την απόδοσή του σε αυτή τη θέση;

«Είμαστε ικανοποιημένοι από την ενέργειά του στη φάση που οδήγησε στο γκολ του Μπράζκο. Ωστόσο, οι ακραίοι επιθετικοί πρέπει να δημιουργούν ευκαιρίες, να παίζουν πιο επιθετικά και να δίνουν περισσότερη ένταση στις επιθέσεις μας. Συνολικά βοήθησε πολύ και αμυντικά. Είδατε ότι στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ είχε λιγότερες επικίνδυνες επιθέσεις από τη δεξιά του πλευρά, επειδή ο Γκερέρο έκανε καλά τη δουλειά του στην άμυνα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να είναι πιο απειλητικός και στην επίθεση».

