Θρίλερ με τον θάνατο της διασώστριας, μητέρας δύο παιδιών - Ο καβγάς που κατέληξε σε τραγωδία (vid)

Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο η υπόθεση θανάτου μιας 41χρονης, η οποία εργαζόταν ως διασώστρια στο ΕΚΑΒ Αττικής. Το θύμα, μητέρα δύο παιδιών, βρισκόταν στο νησί με άδεια, καθώς η Σύρος ήταν ο τόπος καταγωγής της.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή της Άνω Σύρου, όπου η άτυχη γυναίκα φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Παρά την άμεση μεταφορά της στο Νοσοκομείο Σύρου, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Η επίθεση που οδήγησε στον θάνατο της 41χρονης

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η 41χρονη φέρεται να βρέθηκε έξω από το σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο, όπου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση με την 30χρονη ένοικο.

Στη συμπλοκή φέρεται να συμμετείχε και ο σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιτέθηκε στην 41χρονη και την τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι στην περιοχή της ωμοπλάτης.

Η γυναίκα, τραυματισμένη, προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο για να σωθεί. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι την ακολούθησε στον δρόμο, ενώ φέρεται να εκτοξεύτηκαν αντικείμενα εναντίον της, μέχρι τη στιγμή που κατέρρευσε και έχασε τις αισθήσεις της.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο φορώντας την υπηρεσιακή της στολή και τα γάντια της.

Οι ισχυρισμοί του ζευγαριού στην Αστυνομία

Το ζευγάρι έχει προσαχθεί και εξετάζεται από την Ασφάλεια Σύρου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το Mega, κατά την εξέτασή τους, οι δύο εμπλεκόμενοι φέρεται να υποστήριξαν ότι βρίσκονταν σε κατάσταση άμυνας. Ισχυρίστηκαν πως η 41χρονη εισέβαλε στο σπίτι τους έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κρατώντας μαχαίρι, με σκοπό να τους ληστέψει.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων, προκειμένου να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα επίθεση.

Πηγή: iefimerida.gr