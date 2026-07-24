Η Βιγιαρεάλ ήρθε σε συμφωνία με την Λειψία για την απόκτηση του Γκουλάσι

Η ισπανική ομάδα ενισχύει την θέση του τερματοφύλακα, αφού βρίσκεται μια... ανάσα από την απόκτηση του πολύπειρου Ούγγρου πορτιέρε, Πίτερ Γκουλάσι.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Ισπανία, η Βιγιαρεάλ έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με την Λειψία για την απόκτηση του 36χρονου τερματοφύλακα, έχοντας δώσει ήδη τα χέρια με τον Γκουλάσι.

Οι δύο ομάδες διευθετούν τις τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν το deal και στη συνέχεια ο Γκουλάσι θα ταξιδέψει στην Ισπανία για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στην Βιγιαρεάλ.

Ο Ούγγρος πορτιέρε έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τους Ισπανούς, που ετοιμάζονται να προσθέσουν κάτω από τα δοκάρια του, έναν παίκτη με μεγάλη εμπειρία και πλούσιες παραστάσεις.