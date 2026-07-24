Ο Μαρέσκα ζήτησε από την Σίτι την απόκτηση των Φερνάντες-Γκούστο

Ο Ιταλός προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, εισηγήθηκε στην διοίκηση των «Σίτιζενς» δύο ποδοσφαιριστές τους οποίους γνωρίζει πολύ καλά.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του «CaughtOffside», ο Έντζο Μαρέσκα ζήτηση από τους ιθύνοντες της Μάντσεστερ Σίτι την απόκτηση του Έντζο Φερνάντες και του Μάλο Γκούστο.

Ο Ιταλός γνωρίζει πολύ καλά τους δύο ποδοσφαιριστές από την κοινή θητεία τους στην Τσέλσι και επιθυμεί να συνεργαστεί ξανά μαζί τους, αυτή τη φορά στην Μάντσεστερ Σίτι.

Οι διοικούντες της Σίτι από την πλευρά τους θέλουν να ικανοποιήσουν το αίτημα του προπονητή τους και ετοιμάζονται να καταθέσουν τις προτάσεις τους στην Τσέλσι, για την απόκτηση των δύο ποδοσφαιριστών.