H Ίντερ... φουλάρει για την απόκτηση του Κρίστιαν Ρομέρο

Οι «νερατζούρι» προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς τις επαφές με τον Αργεντινό κεντρικό αμυντικό, θέλοντας να επιτευχθεί άμεσα συμφωνία.

Ο Κρίστιαν Ρομέρο βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την Τότεναμ, με την Ίντερ να έχει εκδηλώσει το εντονότατο ενδιαφέρον της για τον 28χρονο κεντρικό αμυντικό, με τους Ιταλούς να βρίσκονται σε διαρκεί επαφή με την πλευρά του Αργεντινού αμυντικού.

Οι Ιταλοί θέλουν να προλάβουν τον ανταγωνισμό και πιέζουν τον Ρομέρο να δώσει την απάντησή του στην πρόταση συμβολαίου που του έχει κατατεθεί, με την Ίντερ να βρίσκεται σε επαφές και με την Τότεναμ για την επίτευξη του deal.

Οι Άγγλοι φέρονται να ζητούν ένα ποσό κοντά στα 40 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Αργεντινού στόπερ, με την Ίντερ να είναι διατεθειμένη να καλύψει τις απαιτήσεις της Τότεναμ.