ΑΕΛ Novibet: Νέο ξεκίνημα με υποσχέσεις για σκληρή δουλειά – Με 27 παίκτες η «πρώτη» (vid)

Την πρώτη της προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποίησε χθες η ΑΕΛ Novibet στο AEL FC Arena, παρουσία πολλών φίλων της ομάδας.

Ο νέος ιδιοκτήτης Ζήσης Στυλιανός αφού ευχαρίστησε τον κόσμο για τη παρουσία του και όλους τους συνεργάτες και το αγωνιστικό τμήμα της ομάδας ζήτησε να δείξει το φίλαθλο κοινό υπομονή καθώς «ξεκινάμε όχι από το μηδέν αλλά από το μείον εκατό… θέλω υπομονή και σεβασμό για αυτή την ομάδα που καταφέραμε να την ανδρώσουμε σε λιγότερο από δέκα μέρες».

Από την πλευρά του ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος δήλωσε περήφανα πως «και εγώ και το σταφ μου είμαστε απίστευτα χαρούμενοι και υπεύθυνοι για το ότι αποτελούμε μέρος της ΑΕΛ. Όπως είπε και ο ιδιοκτήτης βρήκαμε μία ομάδα που της έλειπε πάρα πολύ οργάνωση και χρειαζόμαστε ακόμα πάρα πολύ δουλειά και στελέχωση σε πολλούς τομείς».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είμαι λίγο μεγαλύτερος από τα παιδιά, έχω γνωρίσει και ξέρω από παλιά ποια είναι η ΑΕΛ, ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στη χώρα, πιστεύω πως δεν γίνεται να μην υπάρχουν σε όλο το νομό Λάρισας νεαροί καλοί παίκτες… αυτό θέλει να δει ο κόσμος, αντί να φοράνε τη φανέλα άλλων ομάδων».

Οι 27 ποδοσφαιριστές που έδωσαν το παρών στην «πρώτη» της ΑΕΛ είναι οι: Νικόλαος Μελίσσας, Θεόδωρος Βενετικίδης, Αχμέντ Κοσονού, Λούκα Αντράντα, Σπυρίδων Ρισβάνης, Τιμόθεος Τσελεπίδης, Αλέξανδρος Παρράς, Γεώργιος Αγαπάκης, Μιχαήλ Μπούσης, Κυριάκος Μαζουλουξής, Άγγελος Τσιγγάρας, Ευάγγελος Νοικοκυράκης, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Δημήτριος Πινακάς, Κωνσταντίνος Γκρόζος, Δημήτριος Δημηνίκος, Νικόλαος Νίτσος, Απόστολος Κυριακίδης, Κωνσταντίνος Μπασδέκης, Αποστόλης Έξαρχος, Αχιλλέας Ζαφειριάδης, Ηλίας Καλλογιάννης, Άγγελος Τσιρογιάννης, Αστέριος Καραστέργιος, Φίλιππος Καλτσής, Βασίλειος Τσιανογιάννης και Νικόλαος Ζντούπης.