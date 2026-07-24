Ντε Γιονγκ: «Οι εξετάσεις στην Μπαρτσελόνα έδειξαν ότι ο τραυματισμός ήταν πιο σοβαρός»

Σημαντικό πλήγμα υπέστη η Μπαρτσελόνα ενόψει της νέας σεζόν, καθώς ο Φρένκι Ντε Γιονγκ θα μείνει εκτός δράσης για το προσεχές διάστημα, μετά τη ρήξη του έσω πλάγιου συνδέσμου στο δεξί γόνατο, όπως ανακοίνωσαν οι «μπλαουγκράνα».

Ο Ολλανδός μέσος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την εθνική ομάδα της χώρας του και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, ξεκαθάρισε πως, προς το παρόν, δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης, ενώ παράλληλα άφησε σαφείς αιχμές για το ιατρικό επιτελείο της Ολλανδίας, υποστηρίζοντας ότι η αρχική εκτίμηση για τον τραυματισμό του αποδείχθηκε λανθασμένη.

«Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τραυμάτισα το γόνατό μου. Μετά τις αρχικές αξιολογήσεις, οι γιατροί μου είπαν ότι ήταν ένας μικρός τραυματισμός και ότι δεν θα επιδεινωνόταν αν συνέχιζα να παίζω. Επέστρεψα στη Βαρκελώνη για περαιτέρω εξετάσεις. Αυτές έδειξαν ότι ο τραυματισμός ήταν πιο σοβαρός από ό,τι είχε αρχικά διαπιστωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διεθνής χαφ.

Η τοποθέτησή του έρχεται λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση της σοβαρότητας του προβλήματος από την Μπαρτσελόνα, με τον Ντε Γιονγκ να αναμένεται να χάσει τα πρώτα παιχνίδια της νέας αγωνιστικής περιόδου.