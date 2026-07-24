Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε καταρχήν συμφωνία με τον Φίλιπ Τζούρισιτς

Η κυπριακή ομάδα με ανακοίνωση που εξέδωσε, ενημέρωσε για την συμφωνία της με τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον Σέρβο χαφ να έρχεται σε συμφωνία με τον ΑΠΟΕΛ, με τους Κύπριους να ανακοινώνουν επί της ουσίας την απόκτηση του έμπειρου ποδοσφαιριστή.

Όπως αναφέρει ο ΑΠΟΕΛ στην ανακοίνωσή του, ο Τζούρισιτς θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για να περάσει από τις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα ολοκληρώσει την μεταγραφή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ αναφέρει:

«Καταρχήν συμφωνία με Filip Duricic.



Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει ότι έχει καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία με τον Σέρβο ποδοσφαιριστή Filip Duricic. Ο Filip Duricic (30/01/1992) αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος. Στην επαγγελματική του καριέρα αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στις Heerenveen, Benfica, Mainz 05, Southampton, Anderlecht, Sampdoria, Sassuolo και Παναθηναϊκό, πραγματοποιώντας συνολικά περισσότερες από 450 επίσημες συμμετοχές, με απολογισμό 66 γκολ και 63 ασίστ σε συλλογικό επίπεδο. Παράλληλα, κατέγραψε περισσότερες από 40 συμμετοχές με την Εθνική Σερβίας.



Ο Filip Duricic θα συναντήσει την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία εκεί όπου θα περάσει από τις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Σε περίπτωση επιτυχίας θα ολοκληρωθεί η τελική συμφωνία».