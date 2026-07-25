Με πέναλτι το νικητήριο γκολ της Άλκμααρ στο φιλικό με τον Ολυμπιακό! (vid)

Μία ανατροπή του Ντάνι Γκαρσία εντός περιοχής στο 87ο λεπτό έφερε το νικητήριο γκολ για την ΑΖ, που έκανε το 3-2 και πήρε την νίκη με εύστοχη εκτέλεση του Μέρτινγκ.