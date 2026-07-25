Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Με πέναλτι το νικητήριο γκολ της Άλκμααρ στο φιλικό με τον Ολυμπιακό! (vid) 25-07-2026 17:59 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μία ανατροπή του Ντάνι Γκαρσία εντός περιοχής στο 87ο λεπτό έφερε το νικητήριο γκολ για την ΑΖ, που έκανε το 3-2 και πήρε την νίκη με εύστοχη εκτέλεση του Μέρτινγκ. Ανατροπή με ξεκάθαρο προβάδισμα: Πολύ μεγάλη έκπληξη σε νέα δημοσκόπηση instanews.gr Η καλύτερη… καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ menshouse.gr Κρυμμένη από τον αλγόριθμο: Η καλύτερη ταινία για να δεις στο Netflix το Σαββατοκύριακο menshouse.gr Σύρος: Ποια ήταν τελικά η σχέση της διασώστριας του ΕΚΑΒ με το ζευγάρι που τη μαχαίρωσε instanews.gr Ιωάννα Τούνη: Ίντριγκα στη Μύκονο με τη Ρία Ελληνίδου - Ρεπόρτερ τη ρώτησε ευθέως για τη νυν του Δημήτρη Αλεξάνδρου dailymedia.gr Νεκρός στα 27 του: Το άδοξο τέλος του εκρηκτικού φόργουορντ της Α1 που είχε 28 πόντους και 8 ριμπάουντ μέσο όρο menshouse.gr Σκάει η βόμβα Δήμου Βερύκιου dailymedia.gr Βρες την πρωτεύουσα 10 χωρών: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας ανήκεις στο top των πιο διαβασμένων Ελλήνων menshouse.gr Με πέναλτι το νικητήριο γκολ της Άλκμααρ στο φιλικό με τον Ολυμπιακό! (vid) SHARE