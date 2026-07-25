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Με πέναλτι το νικητήριο γκολ της Άλκμααρ στο φιλικό με τον Ολυμπιακό! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Μία ανατροπή του Ντάνι Γκαρσία εντός περιοχής στο 87ο λεπτό έφερε το νικητήριο γκολ για την ΑΖ, που έκανε το 3-2 και πήρε την νίκη με εύστοχη εκτέλεση του Μέρτινγκ.
Με πέναλτι το νικητήριο γκολ της Άλκμααρ στο φιλικό με τον Ολυμπιακό! (vid)