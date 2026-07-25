Έκανε δικό του τον Χόρχλερ ο Ηρακλής

Ο Ηρακλής με ανακοίνωση του γνωστοποίησε την απόκτηση του Νόα Χόρχλερ, με τον Βρετανό να υπογράφει συμβόλαιο ενός έτους με τον Γηραιό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή:

Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Noah Horchler που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Αμερικανός, με διαβατήριο Μεγάλης Βρετανίας παίκτης, γεννήθηκε την Πρωτοχρονιά του 1998 στο Indian Head του Maryland. Έχει ύψος 2,03 μ. και αγωνίζεται στις δύο θέσεις των ψηλών.

Στην πρώτη του χρονιά (2016-2017) στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, φόρεσε τη φανέλα του Eastern Florida State και στη συνέχεια “μετακόμισε” στο North Florida, όπου έμεινε για μία διετία (2017-2019).

Τη δεύτερη σεζόν του (2018-2019) στους “Ospreys”, είχε 16 πόντους, 9,3 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 1,7 ριμπάουντ σε 28 παιχνίδια, ξεκινώντας σε όλα ως βασικός. Το 2020 άλλαξε πανεπιστήμιο, συνεχίζοντας στο φημισμένο Providence, ένα από τα καλύτερα κολεγιακά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Για δύο σεζόν (2020-2022) ήταν ο βασικός power forward των “Friars” και τη δεύτερη και τελευταία του χρονιά (2021-2022) στο NCAA μέτρησε 9,9 πόντους, 8,5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 33 αγώνες, φτάνοντας με το Providence στους “16” του τελικού τουρνουά του κολεγιακού πρωταθλήματος, όπου αποκλείστηκε από την μετέπειτα πρωταθλήτρια ομάδα του Kansas.

Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2022 με τον Άρη, με τον οποίο σημείωνε 8,2 πόντους, μάζευε 6,2 ριμπάουντ κι έκανε 1,4 κλεψίματα και 0,9 κοψίματα σε 23 αναμετρήσεις.

Το ξεκίνημα της επόμενης χρονιάς (2023-2024) τον βρήκε στη Γαλλία, με την Orleans Loiret Basket, με την οποία τα νούμερά του ήταν: 8,1 πόντοι και 4,8 ριμπάουντ σε 11 συμμετοχές. Τον Δεκέμβριο του 2023 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Λαυρίου, με το οποίο πετύχαινε 8,6 πόντους κι έπαιρνε 7,6 ριμπάουντ, παίζοντας 24,1 λεπτά, ανά ματς.

Τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους (2024-206) ήταν παίκτης της Καρδίτσας. Τη σεζόν 2024-2025 οι αριθμοί του ήταν οι εξής: 9,8 πόντοι και 6,7 ριμπάουντ σε 25 παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Πέρυσι (2025-2026) ο απολογισμός του ήταν: 10 πόντοι και 6 ριμπάουντ σε 24 αγώνες στη GBL και 11,1 πόντοι και 6 ριμπάουντ σε 14 αναμετρήσεις στο Basketball Champions League.

Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στην Ελλάδα αγωνίστηκε σε 7 αναμετρήσεις στο Πουέρτο Ρίκο με τους Santeros de Aquada, έχοντας 9,4 πόντους και 5,1 ριμπάουντ.

Ο Horchler κατέχει διπλή υπηκοότητα, καθώς είναι Βρετανός πολίτης και είναι μέλος της Εθνικής ομάδας των Ανδρών της Μεγάλης Βρετανίας από το 2021.