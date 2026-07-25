Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τανάσκοβιτς η Παρτιζάν

Η σερβική ομάδα συνεχίζει την ενίσχυση ενόψει της νέας σεζόν και πρόσθεσε στο ρόστερ της τον 28χρονο άσο, που αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Παρτιζάν.
Ο Τανάσκοβιτς την περίοδο που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην Μπουντούτσνοστ και μέτρησε 11,9 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ μέσο όρο στο Eurocup.
Kao pionir se crno-beloj porodici priključio 2011. godine, a kao junior je u decembru 2015. potpisao svoj prvi profesionalni ugovor sa Partizanom.— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 25, 2026
Danas se kao reprezentativac Srbije i doskorašnji kapiten podgoričke Budućnosti, Nikola Tanasković vraća svojoj kući!🖤🤍
Krilni… pic.twitter.com/sJEfB6pmKo