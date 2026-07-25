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Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τανάσκοβιτς η Παρτιζάν

Μπάσκετ
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Η Παρτιζάν ανακοίνωσε την απόκτηση την απόκτηση του Νίκολα Τανάσκοβιτς.

Η σερβική ομάδα συνεχίζει την ενίσχυση ενόψει της νέας σεζόν και πρόσθεσε στο ρόστερ της τον 28χρονο άσο, που αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Παρτιζάν.

Ο Τανάσκοβιτς την περίοδο που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην Μπουντούτσνοστ και μέτρησε 11,9 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ μέσο όρο στο Eurocup.

Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τανάσκοβιτς η Παρτιζάν