Κάρμο και… 0-2 για τον Ολυμπιακό! (vid)

Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μουζακίτη, ο Ντάβιντ Κάρμο πετάγεται στο πρώτο δοκάρι και με δυνατή κεφαλιά κάνει το 0-2 για τον Ολυμπιακό λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο φιλικό προετοιμασίας με την ΑΖ Άλκμααρ.