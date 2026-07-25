Συνεχίζει στον πάγκο της Λιθουανίας ο Κουρτινάιτις

Ο Ρίμας Κουρτινάιτις θα συνεχίσει με να είναι στον πάγκο της Λιθουανίας μέχρι το τέλος των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Υπενθυμίζουμε πως μετά την ήττα από την Ιταλία ο 66χρονος τεχνικός δήλωσε πως παραιτείται, με τον ίδιο τελικά να παίρνει την απόφαση πίσω και να συνεχίζει στον πάγκο της Λιθουανίας.

«Μετά την ήττα στην Ιταλία, υπήρξε έντονη συναισθηματική φόρτιση και δύσκολα συναισθήματα. Η ευθύνη για τις ήττες της ομάδας βαραίνει πρωτίστως τους προπονητές, και έχω συνηθίσει να θέτω υψηλά πρότυπα για τον εαυτό μου.

Ωστόσο, διαπιστώνω ισχυρή στήριξη από την κοινότητα του μπάσκετ και αισθάνομαι μεγάλη ευθύνη απέναντι στο λιθουανικό μπάσκετ, γι' αυτό και αποφάσισα να συνεχίσω το έργο μου», ανέφερε ο Κουρτινάιτις σε δηλώσεις του.