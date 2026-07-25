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Ελλάδα - Ιταλία: Κατεβάζει... ρολά ο Τζωρτζάτος (vids)

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Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος είπε απανωτά «όχι» στις προσπάθειες των Ιταλών, κρατώντας το γαλανόλευκο προβάδισμα.

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Ελλάδα - Ιταλία: Κατεβάζει... ρολά ο Τζωρτζάτος (vids)