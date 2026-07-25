«Περνάει ιατρικά και πάει Σλοβενία ο Τζολάκης – Υπογράφει για 4 χρόνια στη Χαλ»

Τα διαδικαστικά της μεταγραφής του Κωνσταντίνου Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χαλ έχουν ξεκινήσει.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη στη Χαλ. Ο Έλληνας γκολκίπερ έφυγε την Παρασκευή από την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού και σήμερα αναμένεται να βρεθεί στην Αγγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Αυτό αναφέρει ο δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς, ο οποίος τονίζει ότι στη συνέχεια ο Τζολάκης θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών και μεταβεί στη Σλοβενία, όπου η Χαλ κάνει την προετοιμασία της.