«Περνάει ιατρικά και πάει Σλοβενία ο Τζολάκης – Υπογράφει για 4 χρόνια στη Χαλ»

Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη στη Χαλ. Ο Έλληνας γκολκίπερ έφυγε την Παρασκευή από την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού και σήμερα αναμένεται να βρεθεί στην Αγγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.
Αυτό αναφέρει ο δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς, ο οποίος τονίζει ότι στη συνέχεια ο Τζολάκης θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών και μεταβεί στη Σλοβενία, όπου η Χαλ κάνει την προετοιμασία της.
Konstantinos Tzolakis to undergo a medical today before flying to Slovenia for Hull City's pre-season camp.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 25, 2026
Tzolakis to join from Olympiacos on a four-year contract.🐯 https://t.co/mLc2znEzr5 pic.twitter.com/vFMEH7yAKK