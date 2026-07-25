Η 20λεπτη... συνάντηση Ριμπάλτα-Νίκολιτς στην προπόνηση - Η ενδεκάδα που ετοιμάζεται εν όψει Τσβόλε (vid)

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε προσαρμογή του σημερινού προγράμματος προπονήσεων, ενόψει του αυριανού φιλικού (26/7) με την Τσβόλε. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ.

Ο Σέρβος τεχνικός αποφάσισε οι ποδοσφαιριστές που προορίζονται για το βασικό σχήμα να μην συμμετάσχουν στη σημερινή πρωινή προπόνηση, αλλά να ακολουθήσουν μόνο το απογευματινό πρόγραμμα προπόνησης. Υπενθυμίζεται πως το απόγευμα η προπόνηση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς παρουσία φιλάθλων και δημοσιογράφων.

Με βάση όσα δοκίμασε χθες αλλά και το ποιοι έλειπαν το πρωί, όλα δείχνουν πως πάμε σε ένα σχήμα με τον Μπρινιόλι στα δοκάρια, τους Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας στα στόπερ, τους Ρότα, Πήλιο στα άκρα, τους Μαρίν, Κάιρινεν στον άξονα, τον Κοϊτά αριστερά τον Ζούμπκοφ δεξιά και τους Γιόβιτς, Βάργκα στη γραμμή κρούσης.Αυτό που μένει να δούμε είναι πόσο χρόνο συμμετοχής θα πάρει η παραπάνω ενδεκάδα και πως θα αποφασίσει ο Μάρκο Νίκολιτς να διαχειριστεί τις αλλαγές του. Θυμίζουμε πως για την ΑΕΚ θα ακολουθήσουν άλλα δυο φιλικά τεστ απ' αυτό της Κυριακής με την Τσβόλε. Θα αντιμετωπίσει την Σαμσουνσπόρ την Τετάρτη 29 Ιουλίου και την Σεντ Τρούιντεν την Κυριακή 2 Αυγούστου. Αυτό θα είναι και το τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους πριν η ομάδα πάρει το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει εκεί τις προπονήσεις εν όψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Τα είπαν για αρκετή ώρα Νίκολιτς-Ριμπάλτα

Κατά τη διάρκεια της πρωινής προπόνησης Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα τα είπαν για περίπου 20 λεπτά. Συγκεκριμένα ο Σέρβος τεχνικός με τον Καταλανό Διευθυντή Ποδοσφαίρου βρέθηκαν στην άκρη του γηπέδου και είχαν συζήτηση για αρκετή ώρα. Βέβαια ειναι κάτι που συνηθίζεται αυτό καθώς ούτως ή άλλως οι δύο τους ειναι σε ανοιχτή επικοινωνία συνεχώς για όλα τα θέματα που απασχολούν την ομάδα, μεταγραφικά και όχι μόνο. Παρών ήταν και ο Αναπληρωτής Διευθυντής Ποδοσφαίρου Κωνσταντίνος Σταυροθανασόπουλος.

Εντυπωσιακές επεμβάσεις Στρακόσα, μαγικό γκολ Ζίνι

Ο Θωμάς Στρακόσα έχει ξεπεράσει απόλυτα το πρόβλημα που είχε και πλέον όχι μόνο συμμετέχει σε όλες τις ασκήσεις με τα χέρια αλλά παίρνει μέρος και στα διτέρματα. Ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ, που πέρυσι με τις εμφανίσεις του και με τις επεμβάσεις του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και στην πορεία μέχρι τους 8 του UEFA Conference League, έχει ανεβάσει πλέον φουλ ρυθμους κάτι που επιβεβαιώθηκε και σημερα σε μια άσκηση που έγινε το πρωί στο μισό γήπεδο. Συγκεκριμένα σε ένα μίνι δίτερμα βρέθηκε δύο φορές απέναντι από τον Ζίνι και ισάριθμες τον σταμάτησε σε τετ α τετ. Μάλιστα η μια επέμβαση ήταν ακρως εντυπωσιακή με τους υπόλοιπους που ήταν παρών να επιβραβεύουν τον Θωμά για την απόκρουση του στη γωνία καθώς χρειάστηκε να τεντώσει το κορμί του και το χέρι για να βγάλει την μπάλα. Βέβαια λίγο αργότερα ο Ζίνι πήρε το αίμα του πίσω καθώς βγήκε απέναντι από τον Στρακόσα και με ένα φανταστικό τσίμπημα της μπάλας την πέρασε από πάνω του και σκόραρε πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό γκολ.

