Στην ΑΕΚ ο Έιβιντ Βάρπε!

Τερματοφύλακα από τη Νορβηγία πρόσθεσε η ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ στο ρόστερ της, καθώς απέκτησε τον Έιβιντ Βάρπε.

Αναλυτικά:

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Έιβιντ Βάρπε. Ο 25χρονος (25/04/2001) Νορβηγός τερματοφύλακας, ύψους 1.97μ., υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Ο Έιβιντ Βάρπε έχει αγωνιστεί στην Runar Sandefjord, με την φανέλα της οποίας συμμετείχε σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του πλανήτη, αυτό της Νορβηγίας. Μάλιστα, τη σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε και στο EHF European Cup. Ακολούθησε η μεταγραφή του στην Charlottenlund ενώ την περσινή σεζόν ήρθε στην Ελλάδα και εντυπωσίασε με τη φανέλα των Βριλησσίων.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Έιβιντ Βάρπε δήλωσε στο aek.gr: «Ανυπομονώ πραγματικά για τη νέα σεζόν και είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα στην ΑΕΚ. Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα μου και είμαι υπερήφανος που θα εκπροσωπώ έναν σύλλογο του οποίου οι φιλοδοξίες συμβαδίζουν με τις δικές μου. Στόχος μου είναι να συνεχίσω να βελτιώνομαι ως τερματοφύλακας, κάνοντας παράλληλα ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα να διεκδικήσει τίτλους, τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη»

Έιβιντ, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!