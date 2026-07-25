Πανθρακικός: Ενίσχυση με Κολλαρά (pic)

Ο Πανθρακικός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον 30χρονο αριστερό μπακ, Άρη Κολλαρά.

Στον Πανθρακικό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Άρης Κολλαράς, με τους Θρακιώτες να ανακοινώνουν την απόκτηση του 30χρονου αριστερού μπακ, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Διοίκηση του Πανθρακικού ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Άρη Κολλαρά, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα μας ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026/27 στη Superbet League 2.

Ο 30χρονος Καβαλιώτης αριστερός αμυντικός, γεννημένος στις 31 Δεκεμβρίου 1995, την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΑΟ Καβάλα, ενώ στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει σημαντική διαδρομή στις εθνικές κατηγορίες, φορώντας μεταξύ άλλων τις φανέλες της Ξάνθης, του Καμπανιακού, του Ιωνικού, της Βέροιας, του Αλμωπού Αριδαίας, του Παναργειακού και του Αήττητου Σπάτων.

Ο Άρης Κολλαράς αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας και έρχεται στον Πανθρακικό, προσθέτοντας εμπειρία, ποιότητα, ταχύτητα και αγωνιστικό πάθος, στοιχεία που αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικά όπλα για την ομάδα μας στη νέα απαιτητική σεζόν.

Άρη, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανθρακικού και σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!