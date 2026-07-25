ΠΑΟΚ: Ξεκινάει την Κυριακή η διάθεση των διαρκείας για όλους, περιορισμένες οι θέσεις!

Την Κυριακή (26/7) στις 12:00 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας σεζόν. Περιορισμένες οι θέσεις.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης άλλαξε επίπεδο και ο κόσμος αναμένεται να γεμίζει σε κάθε ματς το κλειστό της Πυλαίας, με τα διαρκείας για τους φίλους του συλλόγου να βγαίνουν την Κυριακή.

Οι θέσεις ωστόσο θα είναι περιορισμένες, αφού οι περισσότεροι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ανανέωσαν τη θέση τους για τη νέα σεζόν και όσοι επιθυμούν να πάρουν εισιτήριο διαρκείας για την ερχόμενη περίοδο θα πρέπει να βιαστούν.