ΠΑΟΚ: Ξεκινάει την Κυριακή η διάθεση των διαρκείας για όλους, περιορισμένες οι θέσεις!

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης άλλαξε επίπεδο και ο κόσμος αναμένεται να γεμίζει σε κάθε ματς το κλειστό της Πυλαίας, με τα διαρκείας για τους φίλους του συλλόγου να βγαίνουν την Κυριακή.
Οι θέσεις ωστόσο θα είναι περιορισμένες, αφού οι περισσότεροι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ανανέωσαν τη θέση τους για τη νέα σεζόν και όσοι επιθυμούν να πάρουν εισιτήριο διαρκείας για την ερχόμενη περίοδο θα πρέπει να βιαστούν.
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ υπενθυμίζει ό,τι από την Κυριακή 26/7 στις 12:00 το μεσημέρι, ξεκινά η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας χωρίς περιορισμούς για όλες τις διαθέσιμες θέσεις του γηπέδου.— PAOK BC (@PAOKbasketball) July 25, 2026
Με δεδομένο οτι το μεγαλύτερο ποσοστό των διαρκείας της προηγούμενης σεζόν ανανεώθηκε, θα… pic.twitter.com/hdaFeqjfow