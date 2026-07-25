Παναιτωλικός: Εράκοβιτς και επίσημα έως το 2028

Παίκτης του Παναιτωλικού για τα επόμενα δυο χρόνια θα είναι ο Μαυροβούνιος μέσος Νόβιτσα Εράκοβιτς.

Αναλυτικά:

Ο Νόβιτσα Εράκοβιτς (Novica Erakovic) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναιτωλικό έως τον Ιούνιο του 2028.

Γεννήθηκε στο Μαυροβούνιο στις 12.11.1999. Στη χώρα του αγωνίστηκε στη Sutjeska Niksic (κατακτώντας πρωτάθλημα και κύπελλο) και με δανεισμό στη FK Lovcen. Από το καλοκαίρι του 2023 αγωνίζονταν στην Ομόνοια με την οποία κατέκτησε την προηγούμενη σεζόν το πρωτάθλημα Κύπρου και αποχώρησε στις αρχές του μήνα. Είναι διεθνής με την Εθνική ανδρών του Μαυροβουνίου.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!