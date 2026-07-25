Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

Πραγματοποιήθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος στη Σύρο, όπως ζήτησε ο εισαγγελέας λόγω των κενών στην υπόθεση – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», ανέφερε το πρωί (25/07) η Κωνσταντία Δημογλίδου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τις Αρχές να αναζητούν πληροφορίες μέσα από τα διαθέσιμα στοιχεία και καταθέσεις τις ακριβείς συνθήκες αλλά και το κίνητρο των δραστών.

Το πρωί του Σαββάτου (25/07), πραγματοποιήθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος, όπως ζήτησε ο εισαγγελέας λόγω των κενών που εντοπίζονται στην υπόθεση, ενώ, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε ότι «ακόμη το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο».

«Η αναπαράσταση ξεκαθάρισε λεπτομέρειες για τον τρόπο που περιγράφουν τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας. Η Αστυνομία θα συνεχίσει την έρευνα, θα γίνει και εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων που ίσως μας δώσουν περισσότερα στοιχεία. Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο, παρ’ ότι αναφέρεται απόπειρα ληστείας από την πλευρά των δύο συλληφθέντων», προσέθεσε.

Αναμένονται διώξεις για τους κατηγορούμενους

«Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση κι έχουν προσαχθεί ξανά οι δύο συλληφθέντες, αναμένουμε την ποινική τους μεταχείριση και τις διώξεις που τυχόν θα ασκηθούν εις βάρος τους», τόνισε επιπλέον η κυρία Δημογλίδου.

Πηγή: Newsbomb.gr

