Η Φαντ νικήτρια στον διαγωνισμό τριπόντων WNBA All-Star Game

Η Άζι Φαντ, η γκαρντ των Ντάλας Γουίνγκς, η οποία εντάχθηκε στο WNBA αυτήν την σεζόν, έγινε η πρώτη rookie που κέρδισε τον διαγωνισμό τριπόντων του WNBA All-Star Game, που διεξάγεται στο Σικάγο. Η 23χρονη Φαντ, νίκησε την Μπρίτζετ Κάρλτον (30-19) των Πόρτλαντ Φάιρ.

Ως πρώτη επιλογή στο εφετινό ντραφτ, η 23χρονη παίκτρια, ήταν η τέταρτη rookie που συμμετείχε στο All-Star Game από την ίδρυσή του το 1999 (τρία χρόνια μετά την ίδρυση του WNBA). Ευστόχησε σε 20 από τα 26 σουτ της στον τελικό.

«Λέτε ότι έχασα μόνο έξι σουτ, αλλά μου φάνηκαν πολλά», είπε η Φαντ και πρόσθεσε: «Ειλικρινά, ήμουν πολύ νευρική. Αλλά και πολύ ενθουσιασμένη. Είναι διασκεδαστικό και δεν θέλω να ακουστώ αλαζόνας, αλλά είναι εύκολο για εμένα. Ειδικά το σουτ με άλμα. Παίρνω την μπάλα στο καλάθι. Μετά είναι απλώς μυϊκή μνήμη. Είναι αυτό που κάνω από μικρή».

Η Φαντ, η οποία θα εισπράξει 60.000 δολάρια για την νίκη της, άδραξε την ευκαιρία για να... προκαλέσει τον κορυφαίο σουτέρ όλων των εποχών: τον Στίβεν Κάρι, τον σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο NBA: «Στεφ, εάν ακούς, σου ζητάω ρεβάνς από το λύκειο. Ίσως ήλθε η ώρα να βρούμε μια ημερομηνία και ένα μέρος».

Ο Κάρι και η Φαντ αναμετρήθηκαν το 2018 κατά την διάρκεια ενός διαγωνισμού τρίποντων που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του SC30 Select Camp του Curry, όταν η νεαρή παίκτρια ήταν ακόμη στο λύκειο, ενώ ο Κάρι την νίκησε με διαφορά τεσσάρων πόντων.

Πριν από τον διαγωνισμό τρίποντων, διεξήχθη το «Shooting Stars». Πρόκειται για έναν διαγωνισμό τεσσάρων ομάδων με τρεις παίκτριες ανά ομάδα, αποτελούμενη από μία θρύλο του WNBA, μία εν' ενεργεία παίκτρια και μία μαθήτρια λυκείου, που επιλέχθηκε μέσω του κυκλώματος Nike EYBL.

Στον τελικό, η ομάδα της Ουάσινγκτον νίκησε το Σιάτλ με 31-24. Οι νικήτριες ήταν η Ελενα Ντον (μέλος του Hall of Fame), η Σακίρα Οστιν (σέντερ των Washington Mystics) και η Τζιζέλ Μπανκς (μαθήτρια λυκείου), ενώ για την ομάδα του Seattle, έπαιξαν οι Λορίν Τζάκσον (μέλος του Hall of Fame), η Φλο Τζέϊ Τζόνσον (παίκτρια των Storm) και η Τατιάνα Γκρίφιν (μαθήτρια λυκείου).