Νικηφόρα εκτός έδρας πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ μετά από 14 χρόνια!

Μετά από 14 χρόνια ο ΠΑΟΚ έκανε νικηφόρα εκτός έδρας πρεμιέρα στα καλοκαιρινά προκριματικά.

Αποτελούν τα πιο δύσκολα παιχνίδια της σεζόν. Τα πιο περίπλοκα, τα πιο πιεστικά. Εκεί που το λάθος δεν συγχωρείται, πόσω μάλλον για έναν ΠΑΟΚ που κάνει καινούρια αρχή σε όλους τους τομείς. Ο Δικέφαλος ξεκίνησε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια χθες στην Πολωνία με τρεις παίκτες να κάνουν ντεμπούτο και τον Γκόμες στ' αριστερά, που επέστρεψε από τον δανεισμό του. Στον πάγκο ο Αλέσιο Λίσι και όλοι περίμεναν να δουν τον νέο ΠΑΟΚ. Μετά από χρόνια δεν ήξερες τι να περιμένεις, αλλά εκεί έδειξε χαρακτήρα.

Πρώτη νίκη σε εκτός έδρας πρεμιέρα μετά από 14 χρόνια

Ολόκληρα 14 χρόνια έπρεπε να περάσουν για να ξορκίσει αυτή την «κατάρα». Ήταν το μακρινό καλοκαίρι του 2012, όταν ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο Ισραήλ για να κάνει πρεμιέρα απέναντι στη Μπνέι Γιεχούντα, επικρατώντας με 0-2.

Έκτοτε τα πράγματα στράβωναν αραιά και που, με τον Δικέφαλο να δυσκολεύεται αρκετά όταν κάνει πρεμιέρα μακριά από το σπίτι του, μακριά από την Τούμπα.

Οι τελευταίες δύο εκτός έδρας πρεμιέρες ήταν στη Λέφσκι Σόφιας και στη Μποέμιανς στο Δουβλίνο. Δύο ήττες με πολύ προβληματισμό, με τη μία να κοστίζει και να μένει ως «πληγή». Είναι και οι μοναδικές ήττες στις τελευταία δέκα πρεμιέρες ανεξαρτήτου έδρας, καθώς ο ΠΑΟΚ δεν ηττάται όταν ξεκινά από την Τούμπα.

Σεζόν 2016-17 και 2017-18 με τους ασπρόμαυρους να ξεκινούν απέναντι σε Άγιαξ και Ολίμπικ Ντόνετσκ αντίστοιχα, μένοντας και στα δύο ματς στην ισοπαλία (1-1) σε Άμστερνταμ και Ουκρανία, μεγαλώνοντας το σερί. Δύο ακόμα ήττες σε αυτό το διάστημα 14 ετών, από την Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ και τη Ζίμπρου Κισινάου για τον 2ο προκριματικό του Europa League, δύο ήττες που δεν κόστισαν, με τον ΠΑΟΚ να κάνει την ολική ανατροπή στην Τούμπα και στις δύο περιπτώσεις.

Το ρεκόρ 0-2-4 την τελευταία 14ετία έσπασε στο Λούμπλιν, με τους Θεσσαλονικείς να παίρνουν ένα διπλό... ουσίας και να κρατούν την πρόκριση στα χέρια τους.

Τέταρτη σερί σεζόν αήττητη πρεμιέρα

Μετά την «πληγή» της Σόφιας, ο ΠΑΟΚ αρχίζει και χτίζει χαρακτήρα στις ευρωπαϊκές του πρεμιέρες. Τέταρτη σερί σεζόν, που οι ασπρόμαυροι δεν φεύγουν ηττημένοι, με το ρεκόρ να γράφει 2 νίκες και 2 ισοπαλίες.

Μάλιστα, μετράει και τρεις συνεχόμενες προκρίσεις, τις οποίες θέλει να κάνει τέσσερις, κάνοντας τα απολύτως απαραίτητα την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα (30/7 20:45) κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου, μετά το 2-3 του Λούμπλιν.

Την περσινή σεζόν ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε τη Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα, με τον αγώνα να ολοκληρώνεται χωρίς τέρματα (0-0), αλλά τον Μαντί Καμαρά να στέλνει με μία ζωγραφιά μέσω Αυστρίας τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση. Λίγους μήνες νωρίτερα, σεζόν 2024-25 και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει ξανά εντός έδρας την Μπόρατς από τη Βοσνία. Ίδιο αποτέλεσμα με χθες και νίκη με 3-2 και πρόκριση «στο ρελαντί» στη Βοσνία.

Η τριάδα των προκρίσεων «συμπληρώθηκε» μία σεζόν πιο πριν, όταν το 0-0 με τη Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ άφηνε πολλά ερωτηματικά στους ασπρόμαυρους. Η ρεβάνς του Ισραήλ ήταν κάπως... περίεργη, με τον ΠΑΟΚ να μένει με 10 παίκτες, τον Κοτάρσκι να αποκρούει πέναλτι και το 1-4 να έρχεται κάπως εντυπωσιακά στο τέλος για τη νέα ασπρόμαυρη πρόκριση.

