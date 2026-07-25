Αλκμάαρ – Ολυμπιακός Κανάλι και Live Streaming*

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αλκμάαρ στο έκτο φιλικό της προετοιμασίας του στην Ολλανδία.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το μεσημέρι του Σαββάτου (25/07), με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 16:00.

Πού θα δω το Αλκμάαρ – Ολυμπιακός και τι ώρα;

Το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην Αλκμάαρ και τον Ολυμπιακό θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των «ερυθρόλευκων» ενόψει της νέας σεζόν.

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