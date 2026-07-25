Δοκιμή SDNA: Το SUV που σκέφτεται σαν τον Αλέν Προστ (vid-pics)

Το προσωνύμιο «Professor» δεν δόθηκε τυχαία στον Αλέν Προστ. Ο Γάλλος δεν έγινε τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής επειδή ήταν πάντα ο ταχύτερος οδηγός της Formula 1. Οι αντίπαλοί του συχνά έγραφαν καλύτερους χρόνους, ρίσκαραν περισσότερο και χάριζαν μεγαλύτερο θέαμα.

Εκείνος, όμως, είχε καταλάβει κάτι που αποδεικνυόταν ξανά και ξανά στην καρό σημαία. Ένας αγώνας δεν κερδίζεται απαραίτητα πιέζοντας περισσότερο. Κερδίζεται διαχειριζόμενος καλύτερα ό,τι έχεις στη διάθεσή σου.

Καύσιμα, ελαστικά, ρυθμός, στρατηγική. Για τον Προστ όλα είχαν τον λόγο ύπαρξής τους. Τίποτα δεν λειτουργούσε αυτοσκοπός.

Ακριβώς αυτή η λογική φαίνεται να κρύβεται πίσω από το Leapmotor C10 REEV. Όχι επειδή πρόκειται για ένα αυτοκίνητο επιδόσεων, αλλά επειδή οι μηχανικοί του αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν το μεγαλύτερο πρόβλημα της ηλεκτροκίνησης με έναν διαφορετικό τρόπο. Αντί να εξελίξουν ακόμη ένα plug-in hybrid, γύρισαν ολόκληρη τη φιλοσοφία ανάποδα.

Ένα υβριδικό που στην πραγματικότητα σκέφτεται σαν ηλεκτρικό

Το C10 REEV δεν προσπαθεί να μιμηθεί τα περισσότερα υβριδικά SUV της αγοράς. Στα συμβατικά plug-in hybrid, άλλοτε κινεί το αυτοκίνητο ο ηλεκτροκινητήρας και άλλοτε ο βενζινοκινητήρας, ενώ αρκετές φορές συνεργάζονται μεταξύ τους. Η Leapmotor ακολούθησε μια εντελώς διαφορετική διαδρομή.

Οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα των 215 ίππων και των 320 Nm, ο οποίος μεταφέρει την ισχύ στους πίσω τροχούς. Ο τετρακύλινδρος κινητήρας βενζίνης των 1.499 κ.εκ. δεν συνδέεται ποτέ μηχανικά με το σύστημα μετάδοσης. Η αποστολή του είναι μία. Να παράγει ηλεκτρική ενέργεια όταν η μπαταρία των 28,4 kWh χρειαστεί υποστήριξη.

Η διαφορά ίσως ακούγεται τεχνική, όμως στην πράξη αλλάζει όλη την εμπειρία.

Το C10 οδηγείται συνεχώς σαν ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η γραμμική επιτάχυνση, η αθόρυβη λειτουργία και η άμεση απόκριση του γκαζιού παραμένουν ίδιες ανεξάρτητα από το αν η μπαταρία είναι γεμάτη ή αν στο παρασκήνιο έχει ενεργοποιηθεί ο βενζινοκινητήρας για να την τροφοδοτήσει.

Με απλά λόγια, εδώ ο κινητήρας εσωτερικής καύσης δεν πρωταγωνιστεί. Λειτουργεί υποστηρικτικά, ώστε ο ηλεκτροκινητήρας να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του.

Ηλεκτροκίνηση χωρίς... πρόγραμμα φόρτισης

Εκεί ακριβώς κρύβεται και η μεγαλύτερη αξία του C10 REEV. Το άγχος της εύρεσης φορτιστή ή της υπολειπόμενης αυτονομίας περιορίζεται σημαντικά, χωρίς να χάνεται η αίσθηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Η Leapmotor ανακοινώνει συνδυαστική αυτονομία που αγγίζει τα 970 χιλιόμετρα χάρη στη συνεργασία της μπαταρίας και του ρεζερβουάρ των 50 λίτρων, ενώ αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια μπορούν να καλυφθούν έως 145 χιλιόμετρα σύμφωνα με το εργοστάσιο.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η κατανάλωση ως Hybrid κυμάνθηκε μεταξύ 6,5 και 7,5 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα, ενώ ως ηλεκτρικό η μέση κατανάλωση διαμορφώθηκε στις 15 με 17 kWh/100 χλμ.

Ακόμη και όταν ο τετρακύλινδρος κινητήρας τίθεται σε λειτουργία, η παρουσία του περνά σχεδόν απαρατήρητη. Ο θόρυβος παραμένει χαμηλός και η αίσθηση οδήγησης δεν αλλάζει ουσιαστικά, αφού εξακολουθείς να κινείσαι αποκλειστικά με ηλεκτρική ισχύ.

Το μεγάλο του ατού δεν είναι οι αριθμοί

Με μήκος 4,74 μέτρα, το C10 ανήκει ξεκάθαρα στα μεγάλα οικογενειακά SUV και φροντίζει να το αποδεικνύει στην πράξη.

Οι χώροι για τους πίσω επιβάτες είναι πραγματικά γενναιόδωροι, ενώ το πορτμπαγκάζ των 400 λίτρων φτάνει τα 1.375 λίτρα με την αναδίπλωση των καθισμάτων.

Η εικόνα της καμπίνας ακολουθεί τη μίνιμαλ αισθητική που συναντάμε πλέον σε αρκετά σύγχρονα ηλεκτρικά μοντέλα. Τον πρώτο λόγο έχουν η κεντρική οθόνη αφής των 14,6 ιντσών και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 10,25 ιντσών.

Η επιλογή της Leapmotor να μεταφέρει σχεδόν όλες τις λειτουργίες μέσα από την οθόνη θα διχάσει. Άλλοι θα εκτιμήσουν την καθαρή σχεδίαση, άλλοι θα αναζητήσουν έστω λίγα φυσικά πλήκτρα για τις βασικές λειτουργίες. Ευτυχώς, το λογισμικό είναι γρήγορο και το μενού εύχρηστο, οπότε η εξοικείωση έρχεται γρήγορα.

Τα υλικά και η συναρμογή αφήνουν πολύ θετικές εντυπώσεις, ενώ η συνολική αίσθηση ποιότητας βρίσκεται πάνω από αυτό που περιμένει κανείς από μια σχετικά νέα μάρκα.

Ήρεμο στην καθημερινότητα, ευχάριστο όταν το πιέσεις

Το C10 δεν προσπαθεί να κρύψει τον οικογενειακό του προσανατολισμό.

Η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες του δρόμου, η ηχομόνωση είναι ιδιαίτερα προσεγμένη και η ποιότητα κύλισης αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά του χαρτιά, παρά τους τροχούς των 20 ιντσών.

Την ίδια στιγμή, η πίσω κίνηση χαρίζει μια πιο φυσική αίσθηση στις στροφές συγκριτικά με τα περισσότερα προσθιοκίνητα plug-in hybrid της αγοράς. Η επιλογή Sport βελτιώνει αισθητά την αίσθηση του τιμονιού, το οποίο στην κανονική λειτουργία είναι αρκετά ελαφρύ, ενώ οι 215 ίπποι αρκούν για να ολοκληρώνεται το 0-100 χλμ./ώρα σε 8,5 δευτερόλεπτα.

Το C10 δεν προσπαθεί να γίνει σπορ SUV. Φροντίζει, όμως, να μην είναι ποτέ αδιάφορο για τον οδηγό.

Εξοπλισμός που δεν αφήνει κενά

Από τη βασική κιόλας έκδοση, το C10 REEV διαθέτει διζωνικό αυτόματο κλιματισμό με αντλία θερμότητας, πανοραμική ηλιοροφή, Full LED φωτιστικά σώματα, κάμερα 360 μοιρών, Wi-Fi, ασύρματη φόρτιση κινητού και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS).

Η μεγαλύτερη επιτυχία του Αλέν Προστ δεν ήταν τα τέσσερα παγκόσμια πρωταθλήματα, όπως είπαμε παραπάνω. Ήταν ότι απέδειξε πως η στρατηγική μπορεί να αποδειχθεί ισχυρότερη από την υπερβολή.

Το Leapmotor C10 REEV ακολουθεί μια αντίστοιχη φιλοσοφία. Αντί να κυνηγήσει περισσότερους ίππους ή μια μεγαλύτερη μπαταρία, επέλεξε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα υβριδικό σύστημα. Διατηρεί τον ηλεκτροκινητήρα στο επίκεντρο και χρησιμοποιεί τον βενζινοκινητήρα αποκλειστικά ως υποστηρικτή, εξαλείφοντας ένα μεγάλο μέρος του άγχους που εξακολουθεί να συνοδεύει την ηλεκτροκίνηση.

Αν αυτό το μοντέλο πετύχει εμπορικά, πιθανότατα δεν θα οφείλεται μόνο στους χώρους, στον εξοπλισμό ή στην τιμή του. Θα οφείλεται στο ότι αντιμετωπίζει ένα πραγματικό πρόβλημα με έναν τρόπο που οι περισσότεροι ανταγωνιστές δεν είχαν σκεφτεί.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό Τιμή Κινητήρας βενζίνης Τετρακύλινδρος 1.499 κ.εκ. (γεννήτρια) Ισχύς θερμικού κινητήρα 88 ίπποι / 125 Nm Ηλεκτροκινητήρας 215 ίπποι (158 kW) / 320 Nm Μετάδοση Πίσω τροχοί Κιβώτιο Αυτόματο μονής σχέσης Μπαταρία 28,4 kWh Φόρτιση AC 6,6 kW Φόρτιση DC 65 kW 0-100 χλμ./ώρα 8,5 δλ. Τελική ταχύτητα 170 χλμ./ώρα Μέση κατανάλωση (δοκιμής) 6,5-7,5 λτ./100 χλμ. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 15-17 kWh/100 χλμ. Εκπομπές CO₂ 10 γρ./χλμ. Ηλεκτρική αυτονομία Έως 145 χλμ. (191 χλμ. εντός πόλης) Συνδυαστική αυτονομία Έως 970 χλμ. Διαστάσεις (Μ/Π/Υ) 4.739 / 1.900 / 1.680 χλστ. Μεταξόνιο 2.825 χλστ. Απόσταση από το έδαφος 180 χλστ. Βάρος 1.950 κιλά Χώρος αποσκευών 400-1.375 λίτρα Τιμή Από 33.900 ευρώ

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