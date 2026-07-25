Πρόταση-βόμβα στον Δήμο Βερύκιο

Με πολύ «άγριες» διαθέσεις βγαίνει στην αγορά τo Mega για να στελεχώσει το υπό δημιουργία ενημερωτικό του ραδιόφωνο αλλά και να ενισχύσει το τηλεοπτικό του πρόγραμμα. Οι προσεγγίσεις μέχρι τώρα έχουν γίνει -κυρίως σε πρόσωπα του ΣΚΑΪ αλλά η νέα κρούση «χτυπά» πρόσωπο –σημαία στην καρδιά του Alpha.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του tvinsider.gr, το Mega έκανε πρόταση συνεργασίας στον Δήμο Βερύκιο που έχει ταυτίσει την πορεία του με το κανάλι του Ομίλου Βαρδινογιάννη και παλαιότερα του Δημήτρη Κοντομηνά.

Πρόκειται για πρόταση –πακέτο που προβλέπει αξιοποίηση του γνωστού δημοσιογράφου τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πηγές στο tvinsider.gr, ο Όμιλος του Βαγγέλη Μαρινάκη προτείνει στον Δήμο Βερύκιο να αναλάβει πρωινή εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό Mega news που θα εκπέμψει από τον Σεπτέμβριο.

Επιπλέον, το Mega προτείνει στον δημοσιογράφο να αναλάβει κομβικό ρόλο και στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου που μετακινείται από το Σαββατοκύριακο στην «αρένα» της καθημερινής πρωινής ζώνης από τις 10 έως τη 1.

Στόχος του Mega είναι ο Βερύκιος να βγαίνει στον αέρα του «Χαμογέλα και πάλι» στο πρώτο μέρος της εκπομπής που θα αφορά κυρίως την πολιτική επικαιρότητα σε ρόλο κεντρικού σχολιαστή.

Την πρόταση στον Δήμο Βερύκιο μετέφερε ο Σταμάτης Μαλέλης σε πολύ πρόσφατη συνάντηση.

Σε πρώτο χρόνο, ο Δήμος Βερύκιος φέρεται να μην απέρριψε την δελεαστική κρούση συνεργασίας από την Alter ego media.

Σε περίπτωση που τελικά αποδεχθεί την πρόταση του Mega, ο Δήμος Βερύκιος θα αποχωρήσει από το Happy day μετά από δεκαετή και πλέον επιτυχημένη συνεργασία με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και όλη την ομάδα της εκπομπής του Alpha.