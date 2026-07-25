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Ελλάδα - Ιταλία: Μετά από τρία δοκάρια, ισοφαρίζει η «Γαλανόλευκη» (vids)

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Η Ελλάδα δυσκολεύτηκε να ισοφαρίσει κόντρα στην Ιταλία, είχε τρία δοκάρια, όμως ο Σκουμπάκης έκανε το 1-1 στο πρώτο οκτάλεπτο.

Δείτε τα βίντεο:

 

Ελλάδα - Ιταλία: Μετά από τρία δοκάρια, ισοφαρίζει η «Γαλανόλευκη» (vids)