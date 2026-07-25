Θρίαμβος του Παγώνη στο Kitz Rising

Την πρώτη θέση στο αναπτυξιακό τουρνουά του Generali Open ATP 250 στην Αυστρία κατέκτησε ο Ραφαήλ Παγώνης, ύστερα από την επικράτησή του επί του Μοχάμεντ Γκενίντι.

Ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να ξεπεράσει και το εμπόδιο του Αιγύπτιου αντιπάλου του με 4-2, 3-4(6), 4-3(4), 4-2 και να κατακτήσει τον τίτλο της διοργάνωσης.

Ο Παγώνης χρειάστηκε να επικρατήσει των Μαξ Λορίνσικ με 3-0 σετ (4-3(2), 4-3(9), 4-2) και Φου Γουάνγκ Τσόι με 3-4(5), 4-2, 4-3(0), 4-2 στη φάση των ομίλων, προτού λυγίσει και τον Γκενίντι, παίρνοντας αήττητος τον τίτλο.

Το κεντρικό γήπεδο του Generali Open φιλοξένησε την απονομή, με τον Παγώνη να πανηγυρίζει την κατάκτηση του τίτλου μπροστά στους φιλάθλους του ATP 250, ενώ μάλιστα εξασφάλισε και το ποσό των 5.000 ευρώ ένεκα της επιτυχίας του.

Πηγή: matchpoint247.gr

