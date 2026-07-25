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Ελλάδα - Ιταλία: Ανατροπή με Αργυρόπουλο-Χαλυβόπουλο (vids)

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Ανατροπή στο δεύτερο οκτάλεπτο για την Ελλάδα κόντρα στην Ιταλία, με πρωταγωνιστές τους Χαλυβόπουλο - Αργυρόπουλο.

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Ελλάδα - Ιταλία: Ανατροπή με Αργυρόπουλο-Χαλυβόπουλο (vids)