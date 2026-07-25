Eπέστρεψε στη Βαλένθια ο Λούκας Μαρί

Η Βαλένθια ανακοίνωσε την επιστροφή του Λούκας Μαρί στην ομάδα μετά από έναν χρόνο.

Ο 21χρονος άσος είχε αποχωρήσει για την Αμερική και το NCAA, όπου έμεινε για μία σεζόν, πριν επιστρέψει και πάλι στη Βαλένθια, αυτή τη φορά στην ανδρική ομάδα, αφού ήταν στις ακαδημίες.

Στο NCAA ο Μαρί φόρεσε τη φανέλα του Βερμόντ, με το οποίο σε 30 αναμετρήσεις είχε 5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ μέσο όρο.