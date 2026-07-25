Eπέστρεψε στη Βαλένθια ο Λούκας Μαρί

Ο 21χρονος άσος είχε αποχωρήσει για την Αμερική και το NCAA, όπου έμεινε για μία σεζόν, πριν επιστρέψει και πάλι στη Βαλένθια, αυτή τη φορά στην ανδρική ομάδα, αφού ήταν στις ακαδημίες.
Στο NCAA ο Μαρί φόρεσε τη φανέλα του Βερμόντ, με το οποίο σε 30 αναμετρήσεις είχε 5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ μέσο όρο.
Torna Lucas! 🧡— Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 25, 2026
De vuelta para seguir creciendo en casa
Cas 👉 Lucas Marí regresa a Valencia Basket como jugador del primer equipohttps://t.co/nZI1b1EHNQ
Val 👉 Lucas Marí torna a Valencia Basket com a jugador del primer equiphttps://t.co/OWR3HGdQfv
Eng 👉 Lucas Marí returns… pic.twitter.com/RLf6CUOv67