Παναθηναϊκός: Με τον Χαραλαμπίδη στο τιμόνι και τη νέα σεζόν

Στον πάγκο της ομάδας ποδοσφαίρου Γυναικών του Παναθηναϊκού θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν ο Γιάννης Χαραλαμπίδης.

Στην ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητή Γιάννη Χαραλαμπίδη προχώρησε η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Παναθηναϊκού.

Σε δήλωσή του στο pao1908.com, ο Χαραλαμπίδης σημείωσε τα εξής: «Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο κύριο Βρανοπουλο, τον διευθυντή των τμημάτων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Σωτήρη Πανταλεων και όλη την Παναθηναϊκή οικογένεια για την έμπρακτη εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό μου. Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού για τη νέα αγωνιστική περίοδο εμπεριέχει ύψιστο αίσθημα ευθύνης. Για έναν Σύλλογο με το μέγεθος και την ιστορία του Παναθηναϊκού οι στόχοι είναι πάντα η κορυφή. Διοίκηση, τεχνικό επιτελείο και ποδοσφαιρίστριες τη νέα σεζόν θα εργαστούμε με απόλυτο επαγγελματισμό, προσήλωση και καθημερινή σκληρή δουλειά στο γήπεδο για να πετύχουμε διαρκή αγωνιστική εξέλιξη, θωράκιση της ανταγωνιστικότητας του συλλόγου και την επίτευξη υψηλών στόχων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιάννη Χαραλαμπίδη στο τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών.

Ο 50χρονος προπονητής ανέλαβε ξανά την ομάδα τον Νοέμβριο του 2025 και υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

