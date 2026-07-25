Χρυσά ελληνικά κουπιά στο Ντούισμπουργκ: Πρώτοι οι Χατζηαυγουστίδης-Μπούρκας και οι Κοντού-Διαβάτη

Δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησε η ελληνική κωπηλασία στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ23 στο Ντούισμπουργκ.

Χρυσοί παγκόσμιοι πρωταθλητές αναδείχθηκαν οι Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας. Το ελληνικό πλήρωμα πήρε την πρώτη θέση στον τελικό της δικώπου άνευ πηδαλιούχου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ23 που διεξάγεται στο Ντούισμπουργκ.

Οι Χατζηαυγουστίδης, Μπούρκας τερμάτισαν σε χρόνο 6:29.26 και άφησαν στη δεύτερη το πλήρωμα της Αυστραλίας 6:32.91 και στην τρίτη τη βάρκα της Ρουμανίας 6:33.99.

Λίγα λεπτά αργότερα, ήρθε και το δεύτερο χρυσό μετάλλιο για τα ελληνικά κουτιά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ23.

Η Μηλένα Κοντού και Ελένη Διαβάτη κέρδισαν ένα πολύ μεγάλο τελικό στο διπλό σκιφ των γυναικών κυριολεκτικά πάνω στον τερματισμό απέναντι στο πλήρωμα της Πολωνίας τερματίζοντας σε χρόνο 6:59.14 ενώ η βάρκα της Πολωνίας τερμάτισε σε 6:59.83. Την τρίτη θέση κατέκτησε το ανεξάρτητο πλήρωμα από τη Ρωσία με χρόνο 7:00.76.