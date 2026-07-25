Στο μπάσκετ «βρέχει» λεφτά και η ΕΟΚ του Λιόλιου... κρατά ομπρέλα

Η Ομοσπονδία ρεζιλεύεται από τα πριμ της Εθνικής μέχρι την ασφάλεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο, σε μια περίοδο οικονομικής άνθησης του αθλήματος. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Τα μπάτζετ των ομάδων, τα υψηλότερα στην ιστορία. Τα εκατομμύρια μοιάζουν με... στραγάλια, με την ευκολία που δίνονται. Το τηλεοπτικό συμβόλαιο αποφέρει περισσότερα χρήματα. Οι χορηγοί αυξήθηκαν, τόσο αριθμητικά όσο και σε οικονομική προσφορά.

Το μπάσκετ βιώνει την απόλυτη οικονομική άνθηση. Ο μόνος που μένει στην απ’ έξω, είναι η ΕΟΚ. Η Ομοσπονδία που διοικεί ο Βαγγέλης Λιόλιος. Ο άνθρωπος που ως... σκιώδης διοίκηση κατορθώνει να «κλείσει» σπουδαίες συμφωνίες, όμως οι 500.000 στον Προμηθέα από τον Ολυμπιακό για τον Καραγιαννίδη. Εκεί όπου θα έπρεπε να παράγει έργο, προτιμά να παράξει τοξικότητα, συμφέρον, εκδικητικότητα και να καταστρέφει κάθε ίχνος αξιοπιστίας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήρθε να εκθέσει ανεπανόρθωτα το «μαγαζί» του Λιόλιου. Με τη δήλωσή του αναφορικά με τη μη κλήση του στην Εθνική για τα ματς με Ρουμανία και Πορτογαλία. Αναφέροντας -εμμέσως πλην σαφώς- πως ο βασικός λόγος για να μην κληθεί στα ματς «φιάσκο» για την Εθνική, ήταν η ασφάλεια που έπρεπε να πληρωθεί. Κανονισμός που ισχύει για τους παίκτες του ΝΒΑ.

Τώρα που... τα γάλατα έσφιξαν αναφορικά με την πρόκρισή μας στο Παγκόσμιο, συν το ρεζιλίκι απ’ τον Αντετοκούνμπο, ο Λιόλιος τρέχει για να βρει χρήματα προκειμένου να καλύψει την ασφάλεια του Γιάννη. Για να τον έχει η Εθνική στις επόμενες κλήσεις. Καθώς δεν μπορεί να προπαγανδίσει κανείς πλέον, αναφορικά με τη μη θέληση του «Greek Freak».

Το οικονομικό ζήτημα, είναι απ’ αυτά που κανείς δεν θέλει όταν η συζήτηση φτάνει στα «εγκλήματα» του Λιόλιου. Ο διοικητικός επικεφαλής του ελληνικού μπάσκετ, έχει την τύχη να είναι σε αυτό το ρόλο στην εποχή της οικονομικής άνθησης. Πώς γίνεται να έχει φέρει τον μαρασμό και εκεί;

Οικονομικά θα έλεγε κανείς πως είμαστε στην εποχή που «βρέχει λεφτά» στο μπάσκετ. Ο Λιόλιος κρατά ομπρέλα. Είναι ή θέμα ανικανότητας του ίδιου και της διοίκησής του, ή ζήτημα κακοδιαχείρισης. Κάτι άλλο δεν μπορεί να εξηγήσει αυτή την κατάσταση.

Που είναι οι χορηγοί; Που είναι η αύξηση των εσόδων από το κράτος; Που είναι η εμπορική/οικονομική εκμετάλλευση των Ολυμπιακών Αγώνων και του χάλκινου στο Εurobasket;

Η ΕΟΚ με τον Λιόλιο μπροστάρη, έχει φτάσει στο σημείο να είναι σε οικονομικό επίπεδο, εκεί που βρισκόταν επί οικονομικής κρίσης ή στην πανδημία. Τότε που ήταν... κλειστές όλες οι κάνουλες.

Το ελληνικό μπάσκετ ρεζιλεύεται. Οι παίκτες δεν έχουν εισπράξει το πριμ που ο ίδιος ο Λιόλιος έταξε. Δεν μπορούν να πληρώσουν την ασφάλεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο για να είναι στην Εθνική. Την ώρα που χώρες όπως η Ουκρανία, η Γεωργία, η Σερβία, η Λιθουανία, η Τουρκία, παίζουν διαρκώς με τους παίκτες που έχουν στο ΝΒΑ.

Η απόλυτη διοικητική ανικανότητα. Σε εποχή που προσφέρεται για έσοδα, ο Λιόλιος κρατά το μπάσκετ στα δικά του επίπεδα. Χαμηλά. Μηδενική εξέλιξη. Μηδενική οικονομική άνθηση. Τελικά, τι καλό έχει κάνει για το μπάσκετ θα μας πει κάποιος;

Σε οποιαδήποτε σοβαρή χώρα, δεν θα περνούσε δεύτερη μέρα σε ρόλο προέδρου Ομοσπονδίας. Το μόνο που τον κρατά στη θέση του, είναι τα συμφέροντα που εξυπηρετεί.