Προ των πυλών της Ιταλίας ο Πίρλο – Συνεχίζονται οι διαδικασίες αποχώρησης από τη United FC (pic)

Ο Αντρέα Πίρλο βρίσκεται ένα βήμα πριν αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ιταλίας, καθώς σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα προχωρούν οι διαπραγματεύσεις για τη λύση του συμβολαίου του με τη United FC.

Οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Αντρέα Πίρλο φαίνεται πως μπαίνουν στην τελική ευθεία, καθώς σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, οι συζητήσεις μεταξύ του δικηγόρου του Ιταλού προπονητή και της United FC εξελίσσονται ομαλά, με στόχο τη λύση τη συνεργασίας τους.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, ο Πίρλο αναμένεται να ανακοινωθεί ως νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ιταλίας, με τις επίσημες ανακοινώσεις να τοποθετούνται χρονικά για την Τρίτη.

Στο τεχνικό επιτελείο του θα βρίσκεται και ο Ρομπέρτο Μπαρόνιο, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα άμεσου συνεργάτη του.