Σίρα: «Πλησιάζει στη Μπεσίκτας ο Σαλάχ»

Οι εξελίξεις όσον αφορά την νέα ομάδα του Αιγύπτιου σταρ, καθώς ο έγκριτος δημοσιογράφος Νικολό Σίρα αναφέρει σε σημερινό του «χτύπημα» πως ο Σαλάχ πλησιάζει στη Μπεσίκτας.
Μάλιστα αναφέρει πως το συμβόλαιο που φαίνεται να έχει συμφωνηθεί είναι για 1+1 χρόνο με τις ετήσιες απολαβές του παίκτη να φτάνουν τα 12 εκατ. ευρώ. Σημαντικό ρόλο παίζει ο προπονητής της Μπεσίκτας, Βιτσένζο Ιταλιάνο, ο οποίος ασκεί σκληρή πίεση στον Σαλάχ, προκειμένου να αποσπάσει το πολυπόθητο ναι.
«Ο Μοχάμεντ Σαλάχ πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στη Μπεσίκτας ως ελεύθερος παίκτης. Συμφωνία στην αρχή για συμβόλαιο μέχρι το 2027 (12M/έτος) και δυνατότητα ανανέωσης για το 2028.
Ο προπονητής Ιταλιάνο πιέζει σκληρά για να πείσει τον Σαλάχ να ενταχθεί στη Μπεσίκτας, οι οποίοι είναι σίγουροι ότι θα ολοκληρώσουν τη συμφωνία τις επόμενες ημέρες».
Mohamed #Salah is getting closer to #Besiktas as a free agent. Agreement in principle for a contract until 2027 (12M/year) + option for 2028. Coach #Italiano is pushing hard to convince Salah to join Besiktas, which are confident to finalize the deal in the next days. #transfers https://t.co/o0xs4XXyXo— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 25, 2026