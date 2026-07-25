Σίρα: «Πλησιάζει στη Μπεσίκτας ο Σαλάχ»

Ολοένα και πλησιάζει στη Μπεσίκτας ο Μο Σαλάχ, όπως αναφέρει ο Νικολό Σίρα.

Οι εξελίξεις όσον αφορά την νέα ομάδα του Αιγύπτιου σταρ, καθώς ο έγκριτος δημοσιογράφος Νικολό Σίρα αναφέρει σε σημερινό του «χτύπημα» πως ο Σαλάχ πλησιάζει στη Μπεσίκτας.

Μάλιστα αναφέρει πως το συμβόλαιο που φαίνεται να έχει συμφωνηθεί είναι για 1+1 χρόνο με τις ετήσιες απολαβές του παίκτη να φτάνουν τα 12 εκατ. ευρώ. Σημαντικό ρόλο παίζει ο προπονητής της Μπεσίκτας, Βιτσένζο Ιταλιάνο, ο οποίος ασκεί σκληρή πίεση στον Σαλάχ, προκειμένου να αποσπάσει το πολυπόθητο ναι.

«Ο Μοχάμεντ Σαλάχ πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στη Μπεσίκτας ως ελεύθερος παίκτης. Συμφωνία στην αρχή για συμβόλαιο μέχρι το 2027 (12M/έτος) και δυνατότητα ανανέωσης για το 2028.

Ο προπονητής Ιταλιάνο πιέζει σκληρά για να πείσει τον Σαλάχ να ενταχθεί στη Μπεσίκτας, οι οποίοι είναι σίγουροι ότι θα ολοκληρώσουν τη συμφωνία τις επόμενες ημέρες».

