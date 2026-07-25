Παναθηναϊκός: Προχωρά του Γεντβάι στην Αλ Σαμπάμπ

Πολύ κοντά στην μετακίνησή του στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Σαμπάμπ βρίσκεται ο Τιμ Γεντβάι. Ο 30χρονος στόπερ αναμένεται να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό μετά από δύο χρόνια, με τη μεταγραφή του στη Μέση Ανατολή να μπαίνει στην τελική ευθεία.
Η ομάδα της Saudi Pro League έλαβε την έγκριση από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου για την ολοκλήρωση του ντιλ και πλέον μένουν μόνο οι ανακοινώσεις.
Ο Κροάτης στόπερ μέτρησε 62 συμμετοχές στην Super League σημειώνοντας 7 γκολ και 1 ασίστ, ενώ στο Κύπελλο Ελλάδας έπαιξε σε 11 παιχνίδια.
#عاجل | #مصادر_الرياضية |#الشباب يحصل على موافقة لجنة الرقابة المالية في برنامج الاستقطاب للتوقيع مع المدافع الكرواتي تين يدفاي الذي وصل إلى معسكر الفريق في النمسا قبل يومين— الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) July 24, 2026
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