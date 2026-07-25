Ολυμπιακός: Σε πρώτο πλάνο ο Σα

Με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να οδεύει προς τη Χαλ, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την επιστροφή του Ζοσέ Σα.

Κοντά στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό μετά από πέντε χρόνια είναι ο Ζοσέ Σα, καθώς είναι ο νούμερο ένα στόχος για να διαδεχτεί τον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Ο Έλληνας γκολκίπερ ετοιμάζει βαλίτσες για την Premier League και τη Χαλ, με τους «ερυθρόλευκους» να καταλήγουν στον 33χρονο Πορτογάλο για να τον αντικαταστήσουν.

Ο Σα αγωνίστηκε μια τριετία (2018-21) με τους Πειραιώτες, καταγράφοντας 124 εμφανίσεις εκ των οποίων στις μισές (62) κράτησε ανέπαφη την εστία του. Στο διάστημα της παρουσίας του πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα και το νταμπλ του 2020.

Πλέον αγωνίζεται στη Γουλβς, η οποία υποβιβάστηκε, γεγονός που κάνει πιο εύκολη την απόκτησή του, μας και το συμβόλαιό του λήγει το 2027.

