Ο Βοζίνια συμφώνησε με την Κόλο Κόλο

Ο 40χρονος τερματοφύλακας που εντυπωσίασε στο Μundial υπερασπιζόμενος του εστία του Πράσινου Ακρωτηρίου, βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Βοζίνια μέσα από τις εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον, με τον πολύπειρο τερματοφύλακα να παίρνει την απόφαση να μετακομίσει στην Χιλή, για λογαριασμό της Κόλο Κόλο.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 40χρονος πορτιέρε ήρθε σε συμφωνία με την Κόλο Κόλο και τις επόμενες ημέρες θα ταξιδέψει στην Χιλή για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.