Ο Βοζίνια συμφώνησε με την Κόλο Κόλο

Ο Βοζίνια μέσα από τις εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον, με τον πολύπειρο τερματοφύλακα να παίρνει την απόφαση να μετακομίσει στην Χιλή, για λογαριασμό της Κόλο Κόλο.
Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 40χρονος πορτιέρε ήρθε σε συμφωνία με την Κόλο Κόλο και τις επόμενες ημέρες θα ταξιδέψει στην Χιλή για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.
🚨🇨🇻 Vozinha to Colo Colo, here we go! Verbal agreement in place for Cape Verde goalkeeper.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026
Documents yet to be signed, likely to happen over the weekend and then time to travel for medical tests.
Vozinha, ready for new chapter in Chile. 🇨🇱 pic.twitter.com/La6gjffDBL