Η Ρεάλ προσφέρει 100 εκατ. ευρώ στην Λειψία για τον Ντιομαντέ!

Οι Μαδριλένοι τινάσσουν την μπάνκα για την απόκτηση του 19χρονου Ιβοριανού εξτρέμ, με την γερμανική ομάδα να προβάλει αντιστάσεις.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Ρεάλ Μαδρίτης κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Λειψία για τον Γιαν Ντιομαντέ, προσφέροντας στους Γερμανούς 100 εκατ. ευρώ, όμως η απάντηση ήταν αρνητική!

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο η Λειψία ζητάει περισσότερα χρήματα και οι δύο ομάδες συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να επιτευχθεί το deal.

Για τον νεαρό μεσοεπιθετικό υπάρχει ενδιαφέρον και από την Παρί Σεν Ζερμέν, που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Λειψία, χωρίς όμως να προκύπτει συμφωνία.

O 19χρονος εξτρέμ, πραγματοποίησε τρομερή σεζόν στην Bundesliga, μετρώντας συνολικά 33 συμμετοχές, έχοντας στο ενεργητικό του 12 γκολ και 9 ασίστ, συμμετέχοντας και στο Mundial με την Ακτή Ελεφαντοστού.