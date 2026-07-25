Η Ρεάλ προσφέρει 100 εκατ. ευρώ στην Λειψία για τον Ντιομαντέ!

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Ρεάλ Μαδρίτης κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Λειψία για τον Γιαν Ντιομαντέ, προσφέροντας στους Γερμανούς 100 εκατ. ευρώ, όμως η απάντηση ήταν αρνητική!
Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο η Λειψία ζητάει περισσότερα χρήματα και οι δύο ομάδες συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να επιτευχθεί το deal.
Για τον νεαρό μεσοεπιθετικό υπάρχει ενδιαφέρον και από την Παρί Σεν Ζερμέν, που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Λειψία, χωρίς όμως να προκύπτει συμφωνία.
O 19χρονος εξτρέμ, πραγματοποίησε τρομερή σεζόν στην Bundesliga, μετρώντας συνολικά 33 συμμετοχές, έχοντας στο ενεργητικό του 12 γκολ και 9 ασίστ, συμμετέχοντας και στο Mundial με την Ακτή Ελεφαντοστού.
🚨⚪️ Real Madrid sent €100m official bid to RB Leipzig this week: €90m plus €10m add-ons proposal on the table.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026
RB Leipzig have rejected as they ask for more than €100m to let Diomandé leave.
Real remain in talks.
🔴🔵 PSG, in talks for weeks but no agreement yet with RB. pic.twitter.com/c8U9x0vknr