Κατά μέτωπο επίθεση Κάιρο σε Μαλντίνι: «Υπάρχει άμεση ανάγκη για λύσεις, όχι σχέδια οκτώ ή δέκα ετών»

Ο πρόεδρος της Τορίνο, Ουρμπάνο Κάιρο, εξαπέλυσε αιχμές κατά του νέου τεχνικού διευθυντή της εθνικής Ιταλίας, Πάολο Μαλντίνι, αλλά και της στρατηγικής που παρουσιάστηκε για την ανασυγκρότηση του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Στη συνάντηση των συλλόγων της Serie A, ο νέος πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας (FIGC), Τζιοβάνι Μαλαγκό, μαζί με τον Πάολο Μαλντίνι και τον σύμβουλό του, Λεονάρντο, παρουσίασαν το πλάνο τους για την επόμενη ημέρα της «Σκουάντρα Ατζούρα».

Ο Κάιρο εμφανίστηκε θετικός απέναντι στα πρόσωπα, αλλά εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για τον χρονικό ορίζοντα του σχεδίου.

«Επιβεβαιώνω τον θαυμασμό μου για τον Μαλαγκό. Είναι ένας ικανός άνθρωπος που μπορεί να κάνει πολύ καλή δουλειά. Ο Μαλντίνι και ο Λεονάρντο μου άφησαν επίσης πολύ θετική εντύπωση, όμως τα πράγματα πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα. Όπως σε κάθε τομέα, οι πρώτες 100 ημέρες είναι καθοριστικές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι, κατά τη γνώμη του, η προτεραιότητα δεν είναι οι μακροπρόθεσμες εξαγγελίες, αλλά οι άμεσες παρεμβάσεις.

«Έχω αναλάβει εταιρείες που βρίσκονταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και γνωρίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζονται γρήγορες αποφάσεις. Μέσα σε 100 ημέρες μπορείς να αλλάξεις κανονισμούς για την ανάπτυξη ταλέντων και να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις για επενδύσεις. Προτιμώ να ακούω για ένα συγκεκριμένο σχέδιο δύο ή τεσσάρων ετών», είπε.

Ο πρόεδρος της Τορίνο ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του με μια ξεκάθαρη αιχμή για τις αναφορές σε αναδόμηση οκτώ ή και δέκα ετών, κάνοντας παράλληλα αναδρομή στο 2014 και την εποχή του Κάρλο Ταβέκιο.

«Όπως έλεγε ένας γνωστός οικονομολόγος, η μακροπρόθεσμη προοπτική είναι… υπερβολικά μακρινή. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Το 2014 ο Ταβέκιο εξελέγη πρόεδρος και, παρά το δύσκολο ξεκίνημά του, η επιλογή του Αντόνιο Κόντε για την εθνική ομάδα του έδωσε τεράστια ώθηση.

Ο Μαλαγκό πρέπει να είναι προσεκτικός, γιατί οι επιλογές του προέδρου καθορίζουν πολλά. Υπάρχει άμεση ανάγκη για λύσεις, όχι σχέδια οκτώ ή δέκα ετών. Ούτε στη Σοβιετική Ένωση δεν επιτρέπονταν τέτοια χρονοδιαγράμματα», κατέληξε.