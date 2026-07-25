Ρόμπερτσον για Τότεναμ: «Τεράστιο κλαμπ, μεγάλο δέλεαρ ο Ντε Τζέρμπι»

Ο Άντι Ρόμπερτσον μίλησε για την επιλογή του να συνεχίσει την καριέρα του στην Τότεναμ, τονίζοντας ότι η παρουσία του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι στον πάγκο της ομάδας αποτελεί έξτρα δέλεαρ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ήμουν πολύ τυχερός, δεν χρειάστηκε να αλλάξω ομάδα για τόσο καιρό. Το να βρίσκεσαι σε έναν σύλλογο για εννέα χρόνια είναι μεγάλο διάστημα. Αλλά είναι επίσης συναρπαστικό.

Είναι η τέλεια κίνηση για αυτή την περίοδο της καριέρας μου και γι’ αυτό όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία, ενθουσιάστηκα. Τώρα που βρίσκομαι εδώ, θέλω να συνεχίσω να εξελίσσομαι και να κάνω καλά πράγματα. Ελπίζω να το καταφέρω με τη φανέλα της Τότεναμ.

Δεν νομίζω ότι είναι μυστικό πως παραλίγο να συμβεί τον Ιανουάριο και δεν έγινε για τον έναν ή τον άλλον λόγο. Αλλά όταν έκλεισε η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου, πολλές επιλογές απομακρύνθηκαν. Το παν ήταν να πάρω τη σωστή απόφαση.

Πιστεύω απλά ότι αυτό το κλαμπ είναι τεράστιο, με ένα εκπληκτικό προπονητικό κέντρο, ένα εκπληκτικό γήπεδο και μεγάλη βάση οπαδών. Έχω παίξει εδώ πολλές φορές και ξέρω ότι οι φίλαθλοι στηρίζουν πραγματικά την ομάδα τους.

Είναι ένας πραγματικά μεγάλος σύλλογος που προοδεύει. Τα τελευταία δύο χρόνια ίσως δεν ήταν στα πρότυπα που περιμένουν οι οπαδοί της Τότεναμ στο πρωτάθλημα.

Πέρυσι έδειξαν μεγάλη μαχητικότητα για να φτάσουν μέχρι το τέλος και να μείνουν στην κατηγορία, αλλά τώρα, όντας εδώ από την πρώτη μέρα, υπάρχει τεράστια αποφασιστικότητα να μην επιτρέψουμε να συμβεί ξανά αυτό. Από εμάς εξαρτάται να εξασφαλίσουμε ότι θα είμαστε καλύτεροι.

Ο προπονητής είναι ένα τεράστιο δέλεαρ. Έκανα συζητήσεις μαζί του, είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία και τόσο ο ίδιος όσο και το επιτελείο του φαίνονται τόσο καλοί σε αυτό που κάνουν και στον τρόπο που θέλουν να παίζουν.Ήταν ένα υπέροχο τηλεφώνημα.

Γνωριζόμαστε – με ξέρει ως παίκτη, τον ξέρω ως προπονητή και απλά ήμασταν ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε. Είναι παγκοσμίως γνωστός για το γεγονός ότι είναι ένας φανταστικός προπονητής και ελπίζω να κάνω σπουδαία πράγματα υπό τις οδηγίες του. Είναι η τέλεια στιγμή για μένα να γίνω μέρος αυτού του συλλόγου».