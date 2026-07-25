Ο Μαλντίνι για Αντσελότι και Γκουαρντιόλα: «Θέλουμε τον καλύτερο στον κόσμο»

Η Ιταλία προσέγγισε τον Κάρλο Αντσελότι για τη θέση του προπονητή της εθνικής ομάδας, πριν προχωρήσει σε συζητήσεις με τον Πεπ Γκουαρντιόλα, δήλωσε ο τεχνικός διευθυντής της εθνικής Ιταλίας, Πάολο Μαλντίνι.

Η Ιταλία αναζητά νέο προπονητή από τότε που ο Τζενάρο Γκατούζο παραιτήθηκε τον Απρίλιο, αφού οι τέσσερις φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές δεν κατάφεραν να προκριθούν σε ένα τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Δεν μπορούμε να κρύψουμε το γεγονός ότι μιλήσαμε και με τον Κάρλο Αντσελότι πριν μιλήσουμε με τον Πεπ. Ειλικρινά, φάνηκε σωστό να ξεκινήσουμε με αυτούς που θεωρούσαμε τους καλύτερους στον κόσμο», δήλωσε ο Μαλντίνι στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Μιλώντας μετά από συνάντηση με στελέχη της Serie A, ο Πάολο Μαλντίνι δήλωσε ότι η ιταλική ομοσπονδία θα όριζε ιδανικά έναν προπονητή μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αλλά η προτεραιότητά της ήταν να καταλήξει στον κατάλληλο.

«Ειλικρινά δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία ενημέρωση για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Μαλντίνι όταν ρωτήθηκε για δημοσίευμα της «La Gazzetta dello Sport» που ανέφερε ότι ο Γκουαρντιόλα ζήτησε έως και 20 εκατομμύρια ευρώ, διπλάσια από αυτήν που προσέφερε η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FIGC). Κάτι που διέψευσε ο Πάολο Μαλντίνι.

Σύμφωνα με την La Gazzetta dello sport, ένας άλλος παράγοντας που περιπλέκει τις συνομιλίες είναι η επιθυμία του Γκουαρντιόλα να περάσει περισσότερο χρόνο στη Βαρκελώνη με την οικογένειά του. Ο Καταλανός προπονητής έφυγε από τη Μάντσεστερ Σίτι τον Μάιο μετά από μια δεκαετία γεμάτη τρόπαια, κατά την οποία κέρδισε έξι τίτλους Premier League, τρία Κύπελλα FA, πέντε League Cup και το Champions League.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας επιβεβαίωσε ότι ο Αντσελότι, Ιταλός και πρώην συμπαίκτης του Μαλντίνι στη Μίλαν, θα παραμείνει επικεφαλής των πέντε φορές παγκόσμιων πρωταθλητών παρά την ήττα τους από τη Νορβηγία στη φάση των «16» στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

O Πάολο Μαλντίνι έχει αναλάβει από τον νέο πρόεδρο της ιταλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου (FIGC), Τζιοβάνι Μαλάγκο, την ανοικοδόμηση της τεχνικής δομής των «Ατζούρι». Ο Λεονάρντο, πρώην αθλητικός διευθυντής της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος είναι σύμβουλος του Μαλντίνι, δήλωσε ότι ο επόμενος προπονητής της Ιταλίας θα πρέπει να υιοθετήσει ένα μακροπρόθεσμο τεχνικό έργο για την αναθεώρηση των μεθόδων προπόνησης και ανάπτυξης παικτών τόσο στην εθνική ομάδα ανδρών όσο και στις ακαδημίες.

Άλλοι πιθανοί υποψήφιοι για τον πάγκο της εθνικης Ιταλίας είναι ο Αντόνιο Κόντε, ο οποίος βρέθηκε ξανά εκεί μεταξύ 2014 και 2016, και η τελευταία του δουλειά ήταν ως προπονητής της Νάπολι, ο πρώην μέσος, Αντρέα Πίρλο και ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος προπόνησε την Ιταλία όταν κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2021.